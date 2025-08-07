قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
رياضة

نهاية رحلة أنطونيو مع وست هام بعد عقد من العطاء

أنطونيو
أنطونيو
إسلام مقلد

أعلن نادي وست هام الإنجليزي، اليوم، عدم تجديد عقد مهاجمه وهدافه التاريخي ميكايل أنطونيو، ليُسدل الستار على مسيرة امتدت لعقد كامل داخل أسوار الفريق اللندني.

وأكد النادي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بالدوري الإنجليزي، أن اللاعب الجامايكي البالغ من العمر 35 عامًا لن يكون ضمن صفوفه في المرحلة المقبلة، وذلك بعدما غاب عن الملاعب منذ تعرضه لحادث سير مروع في ديسمبر الماضي، أسفر عن إصابته بكسر خطير في الساق، ومنعه من خوض أي مباراة منذ ذلك الحين.

ورغم رغبة أنطونيو المعلنة في العودة إلى المستطيل الأخضر، أوضح وست هام أن تلك العودة لن تكون بقميص الفريق، في حين يظل الباب مفتوحًا أمام إمكانية توليه وظيفة مستقبلية داخل النادي، وفقًا لما أعلنه في بيانه الرسمي.

وقال النادي في البيان: "سيبقى ميكايل دائمًا أحد أكثر أفراد العائلة الكروية في وست هام حبًا واحترامًا"، مضيفًا: "سيواصل النادي تقديم الدعم الكامل له في برنامج إعادة التأهيل، مع إتاحة الوصول إلى مركز التدريب والمرافق والرعاية الطبية كلما احتاج ذلك".

ويُعد أنطونيو الهداف التاريخي لوست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 83 هدفًا في 323 مباراة، كما كان عنصرًا أساسيًا في تتويج الفريق بكأس دوري المؤتمر الأوروبي عام 2023، وهو أول لقب للفريق منذ عام 1980، بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2-1.

وأنهى البيان برسالة تقدير خاصة: "يتقدم الجميع في وست هام بجزيل الشكر لميكايل أنطونيو على خدمته المخلصة والمتفانية للنادي على مدار عشر سنوات.. سيظل دائمًا جزءًا من تاريخ وست هام".

أنطونيو وست هام الدوري الإنجليزي

