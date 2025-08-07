نهاية رحلة أنطونيو مع وست هام بعد عقد من العطاء

أعلن نادي وست هام الإنجليزي، اليوم، عدم تجديد عقد مهاجمه وهدافه التاريخي ميكايل أنطونيو، ليُسدل الستار على مسيرة امتدت لعقد كامل داخل أسوار الفريق اللندني.

وأكد النادي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بالدوري الإنجليزي، أن اللاعب الجامايكي البالغ من العمر 35 عامًا لن يكون ضمن صفوفه في المرحلة المقبلة، وذلك بعدما غاب عن الملاعب منذ تعرضه لحادث سير مروع في ديسمبر الماضي، أسفر عن إصابته بكسر خطير في الساق، ومنعه من خوض أي مباراة منذ ذلك الحين.

ورغم رغبة أنطونيو المعلنة في العودة إلى المستطيل الأخضر، أوضح وست هام أن تلك العودة لن تكون بقميص الفريق، في حين يظل الباب مفتوحًا أمام إمكانية توليه وظيفة مستقبلية داخل النادي، وفقًا لما أعلنه في بيانه الرسمي.

وقال النادي في البيان: "سيبقى ميكايل دائمًا أحد أكثر أفراد العائلة الكروية في وست هام حبًا واحترامًا"، مضيفًا: "سيواصل النادي تقديم الدعم الكامل له في برنامج إعادة التأهيل، مع إتاحة الوصول إلى مركز التدريب والمرافق والرعاية الطبية كلما احتاج ذلك".

ويُعد أنطونيو الهداف التاريخي لوست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 83 هدفًا في 323 مباراة، كما كان عنصرًا أساسيًا في تتويج الفريق بكأس دوري المؤتمر الأوروبي عام 2023، وهو أول لقب للفريق منذ عام 1980، بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2-1.

وأنهى البيان برسالة تقدير خاصة: "يتقدم الجميع في وست هام بجزيل الشكر لميكايل أنطونيو على خدمته المخلصة والمتفانية للنادي على مدار عشر سنوات.. سيظل دائمًا جزءًا من تاريخ وست هام".