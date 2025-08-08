ريبيرو يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز قبل انطلاق الدوري

طالب المدير الفني للنادي الأهلي، الإسباني خوسيه ريبيرو، لاعبي الفريق بالتحلي بالهدوء والتركيز قبل خوض المباراة الافتتاحية أمام مودرن سبورت في بداية مشوار الفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز.





رسالة فنية من ريبيرو للاعبيه



وخلال حديثه مع اللاعبين في المران الأخير، شدد ريبيرو على أهمية الالتزام الفني والذهني خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التركيز في تنفيذ المهام داخل الملعب سيكون عاملًا حاسمًا في تحقيق نتائج إيجابية منذ الجولة الأولى.





وأشار المدير الفني إلى أن الهدوء النفسي داخل أرضية الملعب، والابتعاد عن العصبية والتسرع، من شأنه أن يمنح الفريق أفضلية في السيطرة على مجريات اللعب، خاصة في الدقائق الأولى من المباراة.



أهمية الانطلاقة القوية

وأكد ريبيرو أن تسجيل هدف مبكر أمام مودرن سبورت قد يسهل كثيرًا من مهمة الفريق لاحقًا، ويمنحه ثقة أكبر في تنفيذ التعليمات الفنية خلال باقي فترات المباراة.





وأوضح أن البداية القوية دائمًا ما تمنح الفرق الكبرى دفعة معنوية مهمة، خصوصًا في البطولات المحلية التي تحتاج إلى اتزان وثبات في الأداء على مدار الموسم.

التزام جماعي وتنفيذ تكتيكي

كما أشار إلى ضرورة أن يدرك كل لاعب الدور المكلف به داخل الملعب، مؤكدًا أن العمل الجماعي وتنفيذ التعليمات التكتيكية بدقة سيكون لهما الدور الأكبر في تحقيق الفوز.





واختتم ريبيرو حديثه بالتأكيد، أن الفريق يمتلك الإمكانات والمهارات، لكن ما يحتاجه فقط هو التركيز والانضباط داخل وخارج الملعب، من أجل بداية قوية تعكس شخصية البطل.



