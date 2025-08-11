المركزي لمتبقيات المبيدات يبدأ برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

قامت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بافتتاح برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية تحت عنوان (دور المعامل المعتمدة في منظومة سلامة الغذاء) والذي ينفذه المعمل سنوياً لتأهيل طلاب المنتقلين للسنوات النهائية لمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب بالمعمل في وجود أفضل الخبراء في مجال تحليل الملوثات في الأغذية وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم.

وأشارت "عبد اللاه" إلى أن هذا البرنامج سوف سيتم تنفيذه على مدار 4 أسابيع يتم خلاله تدريب أكثر من ٢٠٠ طالب من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والصيدلة بالجامعات المصرية يتم خلاله تقسيم الطلاب على مجموعات كل مجموعة يتم تدريبها لمدة أسبوع.

وأكدت "عبداللاه" أنه خلال تنفيذ البرنامج سيقوم المتدربين بالتعرف على المعمل ودوره فى منظومة سلامة الغذاء والتعرف على أقسامه المختلفة وكيفية التعامل مع العينات وكذلك التعرف على نظام إدارة الجودة والوقوف على آخر التطورات فى مجال تحليلات سلامة الغذاء ومتطلبات الأسواق الدولية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز تنمية وثقل المهارات التدريبية لطلاب الجامعات وتاهليهم لسوق العمل في قطاع سلامة الغذاء وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وانطلاقا من الدور المحوري للمعمل لتنمية قدرات طلاب الجامعات المصرية المختلفة

ومما تجدر الإشارة إليه أن المعمل يقوم بتنظيم هذه البرامج التدريبية المجانية لطلاب الجامعات المصرية خلال أشهر الصيف إنطلاقاً من دوره المجتمعى ومساهمته فى تأهيل وتدريب الطلاب المنتقلين للسنوات النهائية بكليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والصيدلة بالجامعات المصرية لسوق العمل. ‎