سؤال فى النواب لمواجهة الارتفاع الكبير فى مستلزمات الإنتاج الزراعي

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي (الأسمدة، البذور، المبيدات، الأعلاف، الطاقة)، وما يمثله ذلك من عبء على المزارعين ويؤثر على تكلفة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للدولة.

وتساءل النائب السيد شمس الدين في بيان له قائلاً : ما هي خطة الحكومة لضبط الأسواق، وتوفير هذه المستلزمات بأسعار مناسبة، وضمان وصولها للفلاحين دون وسطاء أو ممارسات احتكارية؟ وما السياسات البديلة لتشجيع الإنتاج المحلي من هذه المستلزمات لتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التقلبات العالمية في الأسعار وسعر الصرف؟”

تساءل النائب السيد شمس الدين: ما هي الإجراءات الحالية لضبط أسعار الأسمدة والمبيدات وضمان وصولها للمزارعين بالسعر المدعوم أو المناسب؟ ما هى خطط الوزارة لتشجيع الاستثمار المحلي في إنتاج الأسمدة والمبيدات والبذور محلياً لتقليل الاستيراد؟ وهل هناك برامج تمويلية أو دعم مباشر للمزارعين لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ ما هى آليات الوزارة للتنسيق مع وزارات والتموين والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام لضبط منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج ومنع الاحتكار؟وكيف يتم التعامل مع الفجوة بين السعر العالمي والسعر المحلي لمستلزمات الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل تغير أسعار الصرف؟ ما دور مراكز البحوث الزراعية في تطوير بدائل محلية منخفضة التكلفة للأسمدة والمبيدات المستوردة؟ وما خطط الوزارة لتوسيع تطبيق الزراعة التعاقدية بما يضمن أسعاراً عادلة للمزارعين ويحد من المخاطر الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج ؟

وتوجه النائب السيد شمس الدين بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاع الزراعى والمزارع المصرى مطالباً من الحكومة باعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق الامن الغذائى والاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية للحد من الفاتورة الاستيرادية ودعم الاقتصاد الوطني.