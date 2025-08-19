قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على التيك توكر بطة ضياء لنشرها مقاطع مخلة بالآداب
صدمة عاطفية.. عمرو فريد شوقي يوضح السبب الحقيقي وراء وفاة تيمور تيمور
إنزال كابل "كورال بريدج" البحري لربط مصر والأردن
غزة على أعتاب هدنة جديدة.. موافقة حماس على مبادرة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات تفتح الباب لاتفاق شامل برعاية القاهرة
نور الدين: رفضت رشوة" في إحدى المباريات.. وهذه حقيقة عودتي للتحكيم
طيران الرياض يوقع اتفاقية مع SATS السعودية في خدمات الشحن بمطارات المملكة
القادم أكثر تعقيدا.. المستشار الألماني يكشف موعد اجتماع بوتين وزيلينسكي
مش هدخلها تاني.. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس
هيفاء وهبي تهاجم محللة لغة جسد بألفاظ خارجة
أدعية ثلث الليل الأخير الواردة عن النبي.. اغتنم ثوابها العظيم
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف سبب عدم تدوين محمد معروف واقعة محمد هاني في تقرير مباراة الأهلي وفاركو

محمد هاني
محمد هاني
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن بعض المقربين من محمد معروف نصحوه بعدم تدوين ما حدث من محمد هاني لاعب الأهلي وحديثه بأسلوب غير لائق وخروجه عن النص تجاه الحكم عقب طرده من مباراة فاركو في الدوري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:”محمد هاني كان اعترض قبل واقعة طرده، على محمد معروف ورد عليه الأخير قائلاً :"بلاش الاعتراض ده.. أنا عرباوي وهطردك".

واستطرد:”عندما تحدث الحكم مع بعض المقربين منه عقب المباراة نصحوه بعدم كتابة هذه التفاصيل في التقرير لأنه قد يتعرض للإيقاف والحرمان من إدارة مباريات لفترة طويلة بسبب جملة "أنا عرباوي"، لأن هذه الجملة لا يصح أن تصدر من حكم دولي ولا تتماشى مع الرياضة وكرة القدم”.

وأكمل:” معروف استجاب لنصيحة المقربين منه، خاصة بعد علمه بطلب الأهلي الاستماع لما دار بينه وبين محمد هاني من خلال سماعات غرفة الفيديو طوال اللقاء”.

واختتم:” محمد معروف عقب إطلاق صافرته بنهاية المباراة، أبلغ المراقب سمير جودة، بأنه سيكتب ما حدث من محمد هاني في التقرير بشكل تفصيلي، لكنه تراجع بعد نصيحة المقربين منه”.

محمد هانى محمد معروف الاهلي فاركو اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

أرشيفية

تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "نودلز" شهيرة بالمرج

ترشيحاتنا

ضياء رشوان

ضياء رشوان عن قبول الفصائل مقترح وقف النار: الأمر الآن يتعلق بنوايا إسرائيل

مجدي الجلاد

مجدي الجلاد: الإعلام المصري يحتاج لحرية تدفق المعلومات ودور وطني في مواجهة التحديات

علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي

وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم والدواجن والبيض.. ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم

بالصور

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

بدون لبن .. طريقة عمل الكيكة بالماء الساخن

كيكة
كيكة
كيكة

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد