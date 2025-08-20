قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. اختبار صعب لطلاب العلمي والأدبي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة | اعرف بكام
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-8-2025 والقنوات الناقلة
رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه
لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم
سعر الذهب اليوم 20-8-2025
محمد صلاح يكتب التاريخ.. أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثالثة و5 جوائز فردية بموسم واحد
طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية
تأثيرات خفية | السهر بوابة نحو السكتة الدماغية .. لهذا السبب
هل تتحمّل الدولة نفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء لمن يعجزون عن السداد؟.. القانون يُجيب
إيلون ماسك يتراجع عن تأسيس حزب ثالث في أمريكا .. لهذا السبب
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-8-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
محمد سمير

‎يشهد اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 عددًا كبيرًا من المباريات القوية في مختلف البطولات العربية والأوروبية تتصدرها مواجهة الأهلي السعودي مع القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي إلى جانب لقاءات مهمة في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ومواجهات مرتقبة في الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الممتاز.. صراع النقاط يشتعل

‎الملاعب المصرية ستكون شاهدة اليوم على ثلاث مباريات مرتقبة ضمن منافسات الدوري الممتاز:

‎ • سيراميكا كليوباترا × إنبي في السادسة مساء في لقاء يحمل أهمية خاصة في صراع الترتيب بمنطقة وسط الجدول.

‎ • وادي دجلة × بتروجت عند التاسعة مساء في مواجهة صعبة للفريقين في صراع تحسين المراكز.

‎ • غزل المحلة × الجونة في نفس التوقيت حيث يسعى زعيم الفلاحين للاستفادة من عامل الأرض والجمهور.‎

‎صدامات قوية في تصفيات دوري أبطال أوروبا

‎عشاق الكرة الأوروبية سيكونون على موعد مع مباريات غاية في الإثارة ضمن التصفيات الحاسمة لدوري أبطال أوروبا وجميعها تنطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قنوات بين سبورت.

‎ • فناربخشة × بنفيكا في مواجهة أوروبية ذات طابع تاريخي بين عملاق تركي وآخر برتغالي يسعى للعودة بقوة إلى دوري الأبطال.

‎ • سيلتيك × كايرات ألماتي في الفريق الاسكتلندي يطمح لمواصلة مشواره الأوروبي في مواجهة منافس من كازاخستان يبحث عن كتابة التاريخ.

‎ • بازل × كوبنهاجن فب صراع متكافئ بين الكرة السويسرية والدنماركية على بطاقة العبور.

‎ • بودو/جليمت × شتورم جراتس بمواجهة واعدة بين بطل النرويج وطموحات النمساويين في استمرار الحضور الأوروبي.

الأهلي أمام القادسية في نصف نهائي السوبر السعودي

‎الأنظار تتجه صوب ملعب نصف نهائي كأس السوبر السعودي حيث يلتقي القادسية مع الأهلي عند الساعة الثالثة عصرا في مواجهة تحمل طابع جماهيري خاص.

الأهلي يدخل اللقاء بدوافع قوية من أجل بلوغ النهائي بينما يسعى القادسية لإحداث المفاجأة وخطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

اللقاء يبث عبر قناة الثمانية وسط متابعة واسعة من جماهير الكرة السعودية.

‎بهذا تتوزع الإثارة الكروية اليوم بين الملاعب السعودية والأوروبية والمصرية، في يوم كروي حافل بالندية والتشويق ينتظره عشاق المستديرة بفارغ الصبر.

المباريات القوية نهائي كأس السوبر السعودي الأهلي السعودي مع القادسية دوري أبطال أوروبا مواجهات مرتقبة في الدوري المصري الممتاز مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم في أوروبا مباريات اليوم في الدوري المصري

