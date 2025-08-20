مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-8-2025 والقنوات الناقلة

‎يشهد اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 عددًا كبيرًا من المباريات القوية في مختلف البطولات العربية والأوروبية تتصدرها مواجهة الأهلي السعودي مع القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي إلى جانب لقاءات مهمة في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ومواجهات مرتقبة في الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الممتاز.. صراع النقاط يشتعل

‎الملاعب المصرية ستكون شاهدة اليوم على ثلاث مباريات مرتقبة ضمن منافسات الدوري الممتاز:

‎ • سيراميكا كليوباترا × إنبي في السادسة مساء في لقاء يحمل أهمية خاصة في صراع الترتيب بمنطقة وسط الجدول.

‎ • وادي دجلة × بتروجت عند التاسعة مساء في مواجهة صعبة للفريقين في صراع تحسين المراكز.

‎ • غزل المحلة × الجونة في نفس التوقيت حيث يسعى زعيم الفلاحين للاستفادة من عامل الأرض والجمهور.‎

‎صدامات قوية في تصفيات دوري أبطال أوروبا

‎عشاق الكرة الأوروبية سيكونون على موعد مع مباريات غاية في الإثارة ضمن التصفيات الحاسمة لدوري أبطال أوروبا وجميعها تنطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قنوات بين سبورت.

‎ • فناربخشة × بنفيكا في مواجهة أوروبية ذات طابع تاريخي بين عملاق تركي وآخر برتغالي يسعى للعودة بقوة إلى دوري الأبطال.

‎ • سيلتيك × كايرات ألماتي في الفريق الاسكتلندي يطمح لمواصلة مشواره الأوروبي في مواجهة منافس من كازاخستان يبحث عن كتابة التاريخ.

‎ • بازل × كوبنهاجن فب صراع متكافئ بين الكرة السويسرية والدنماركية على بطاقة العبور.

‎ • بودو/جليمت × شتورم جراتس بمواجهة واعدة بين بطل النرويج وطموحات النمساويين في استمرار الحضور الأوروبي.

الأهلي أمام القادسية في نصف نهائي السوبر السعودي

‎الأنظار تتجه صوب ملعب نصف نهائي كأس السوبر السعودي حيث يلتقي القادسية مع الأهلي عند الساعة الثالثة عصرا في مواجهة تحمل طابع جماهيري خاص.

الأهلي يدخل اللقاء بدوافع قوية من أجل بلوغ النهائي بينما يسعى القادسية لإحداث المفاجأة وخطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

اللقاء يبث عبر قناة الثمانية وسط متابعة واسعة من جماهير الكرة السعودية.

‎بهذا تتوزع الإثارة الكروية اليوم بين الملاعب السعودية والأوروبية والمصرية، في يوم كروي حافل بالندية والتشويق ينتظره عشاق المستديرة بفارغ الصبر.