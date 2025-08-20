«ريبيرو» يُجهّز مفاجأة لمصطفى العش في الأهلي قبل مواجهة المحلة

‎أكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي شارك في المران الجماعي اليوم بدون أي التحامات، وسوف يتحدد مدى جاهزيته للمباريات المقبلة أمام غزل المحلة وبيراميدز.

‎وقال هشام خلال حديثه التليفزيوني: خوسيه ريبيرو سوف يحدد مدى امكانية مشاركة إمام عاشور في لقاء غزل المحلة، بينما سيكون جاهزًا لمواجهة بيراميدز.

‎وأضاف: الأهلي أعلن عن إصابة محمد شكري وياسين مرعي، بخلاف الإصابة التي يعاني منها ياسر إبراهيم، ولا يوجد سوى أشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش، والأخير حتى الآن لم يدخل حسابات المدير الفني بقوة، لكنه قد يضطر للاستعانة به في ظل الغيابات.

‎وتابع: سوف يتم حسم مدى الاستعانة بجهود عمر كمال عبدالواحد مع كريم فؤاد أو مصطفى العش للعب كظهيرين في لقاء غزل المحلة.

‎وأكمل: ريبيرو يريد الاستقرار على المنظومة الدفاعية استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام غزل المحلة يوم 25 أغسطس.