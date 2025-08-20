رمضان السيد: ديانج وبن شرقي لا يستحقان الجلوس على دكة بدلاء الأهلي لهذا السبب

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستحق المشاركة بشكل أساسي مع الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق.



وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن اليو ديانج لاعب لاغنى عنه في خط وسط فريق الأهلي ومن الخطأ جلوسه على مقاعد البدلاء من جانب ريبيرو".



وأضاف :" المغربي أشرف بن شرقي لاعب يمتلك حلولاً فردية ويجب أن يشارك بشكل أساسي في مباريات الأهلي القادمة بدلاً من جلوسه على مقاعد البدلاء ".