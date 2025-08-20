حاجة غريبة .. سيد عبد الحفيظ يعلق على طرد محمد هاني بلقاء فاركو

علّق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق، بالنادي الأهلي على طرد اللاعب محمد هاني في لقاء فاركو بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: “محمد هاني خارج جري وشفايفه مش بتتكلم أساسًا مش لاقي سبب ولا منطق لـ معروف إنه يجري وراه ويطرده، مفهمتش والله إيه اللي حصل حاجة غريبة جدًا للأمانة".

وتابع: "لو أنا مدير كرة في النادي الأهلي أثناء مباراة فاركو كنت جريت ورا محمد معروف في لقطة طرد هاني”.

وأضاف: “بالنسبة لعقوبة محمد هاني بالتأكيد لو أنا مدير الكرة هطبق عليه اللائحة ولكن مش هديله أي عقوبة إضافية لإني مش مقتنع بالطرد اساسا".