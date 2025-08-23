قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن حيث تم استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المخالفات التي تم رصدها بكل مركز حيث وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتعامل الفوري مع أي متغيرات يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تناول الاجتماع أخر المستجدات بملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب ضمن الموجة الـ27 للإزالات.

و شدّد المحافظ على تقديم تقرير يومي بحالات الإزالة إلى جانب تقرير أسبوعي متكامل بحالات التعذّر والمحاضر الخاصة بها على أن تقوم وحدة المتغيرات المكانية بفحص هذه الحالات ومراجعة الإجراءات المتخذة للتأكد من سلامتها.

وفي السياق ذاته تابع محافظ الجيزة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة حيث وجّه بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة ورفعها على المنظومة الإلكترونية خلال 24 ساعة، مع سرعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد من نفع" على الأراضي التي تم استردادها والأراضي المرفوض تقنينها ولم يتم استردادها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.

وأكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بأي تهاون في الحفاظ على أراضيها مشددًا على أن التعامل مع ملف تقنين الأراضي والمتغيرات المكانية يتم بمنتهى الجدية والدقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

بالصور

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

قوام رشيق.. شيماء سيف تستعرض جمالها بفستان أنيق

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد