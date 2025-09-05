قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: لابد من وجود قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة
الأرصاد تحذر من رياح وأمواج عالية على شواطئ مطروح والعلمين اليوم
بأمر ترامب.. وزارة الدفاع تتحول إلى الحرب
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
سامسونج تكشف رسميا عن Galaxy S25 FE.. مزايا رائدة بسعر أقل
مجلس الوزراء: العلمين الجديدة أيقونة عمرانية على ساحل المتوسط
ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
رضا عبد العال: ريبيرو اتظلم في الأهلي
انفجار يلوح في الأفق| علماء يحذرون من استيقاظ الثقب الأسود
زيلينسكي: بوتين يستقوى بالصين ويتفاخر بزيارتها
سيارة فارهة وحساب بنكي.. كواليس التحفظ على ممتلكات التيك توكر محمد عبد العاطي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انفجار يلوح في الأفق| علماء يحذرون من استيقاظ الثقب الأسود

الثقب الأسود
الثقب الأسود
أحمد العيسوي

في قلب مجرة درب التبانة، يرقد وحش كوني صامت، عملاق لا يرى بالعين المجرّدة لكنه يتحكم في مصير المجرة بأكملها. إنه الثقب الأسود الهائل المعروف باسم القوس A*، الذي تفوق كتلته 4.3 مليون مرة كتلة الشمس، ويمتد قطره إلى نحو 24 مليون كيلومتر.
هذا الكائن الكوني في حالة سبات الآن، لكن العلماء يتوقعون أن استيقاظه أمر لا مفر منه، وربما يكون موعد انفجاره بعد 2.4 مليار سنة، حينها قد يشهد كوكب الأرض مصيرًا مروّعًا أو ينجو بفارق المسافة.

ثقب أسود في سبات مؤقت

الثقوب السوداء فائقة الكتلة تتحول إلى وحوش نشطة عندما تبدأ في ابتلاع كميات هائلة من الغاز والغبار المحيط بها. لكن القوس A*، ورغم ضخامته، يعيش اليوم حالة خمول، فلا يتغذى إلا على كميات ضئيلة من المادة بالكاد تذكر.
توضح البروفيسورة كريستين دون من جامعة دورهام أن السبب في سباته يعود إلى نقص المادة المتدفقة إليه، إذ إن الكمية الحالية لا تكفي لتنشيطه. لكنها تحذر: "إذا حصل الثقب الأسود فجأة على وجبة كونية ضخمة، فقد يستيقظ على نحو كارثي".

حد إيدينغتون.. شهية لا تُشبع

لكل ثقب أسود قدرة قصوى على ابتلاع المادة، تعرف بـ حد إيدينغتون. وكلما كان الثقب أكبر، زادت قدرته على التهام الغاز والغبار. لكن القوس A* يستهلك أقل بكثير من قدرته الحقيقية.
غير أن أي تغير مفاجئ كإلقاء كميات هائلة من الغبار الكوني في فوهته – قد يدفعه إلى نشاط هائل، مطلقًا تدفقات طاقة إشعاعية هائلة عبر المجرة.

الاصطدام المنتظر مع سحابة ماجلان الكبرى

يرى العلماء أن هذا السيناريو قد يتحقق عندما تصطدم مجرتنا بعد 2.4 مليار سنة مع جارتها القريبة، السحابة الكبرى ماجلان (LMC)، التي تقع الآن على بعد 200 ألف سنة ضوئية فقط.
رغم صغر كتلة ماجلان مقارنة بدرب التبانة، فإن هذا التصادم سيغير شكل المجرة كليًا. ويؤكد البروفيسور كارلوس فرينك من جامعة دورهام أن عدم الاستقرار الناجم عن الاندماج سيدفع كميات ضخمة من الغاز نحو مركز المجرة، أي نحو القوس A*.
عندها، قد يتغذى الثقب الأسود بكم هائل من المادة يجعله يتضاعف إلى ثمانية أضعاف حجمه الحالي، ويدخل في فترة طويلة من النشاط المشتعل.

ماذا عن الأرض؟

أكثر ما يشغل العلماء: هل يمكن أن يهدد نشاط القوس A* كوكبنا مباشرة؟
في أسوأ سيناريو، قد يطلق الثقب الأسود نفاثات كونية عنيفة تكفي لتدمير طبقة الأوزون وإحداث انقراضات جماعية. لكن الخبراء يطمئنون: هذا ليس مرجحًا مع اندماج مجرتنا بماجلان، لأن الطاقة الناتجة لن تكون بالقدر الكافي لتهديد الأرض.

المسافة سلاحنا السري

يبعد القوس A* عن الأرض نحو 26 ألف سنة ضوئية، وهي مسافة تبدو صغيرة بمقياس المجرة لكنها هائلة لحماية كوكبنا.
يشرح الدكتور جوزيف ميشيل من مركز هارفرد-سمثسونيان للفيزياء الفلكية: "الإشعاع المنبعث سيصل ضعيفًا للغاية بسبب هذه المسافة، كما أن الغاز والغبار المحيطين بقرص المجرة سيعملان كدرع طبيعي يصد معظم الأشعة الخطرة".
بعبارة أخرى، قد لا يكون الخطر المباشر على البشر من الثقب الأسود، بل من مصادر أقرب مثل التوهجات الشمسية أو انفجارات النجوم العملاقة المجاورة.

آثار مدمرة على مجرة درب التبانة

حتى إن بقيت الأرض آمنة نسبيًا، فإن استيقاظ القوس A* لن يمر دون أثر على مجرتنا. فالبروفيسورة كريستين دون تكشف أن الثقوب السوداء قادرة على توليد رياح كونية هائلة. هذه الرياح تدفع المادة بعيدًا وتعيد تشكيل مسار تشكل النجوم.
وقد حدث هذا بالفعل قبل ملايين السنين، حين أطلق القوس A* انفجارًا قوياً أنتج ما يعرف اليوم بـ فقاعات فيرمي، وهي غيوم هائلة من الطاقة تمتد 25 ألف سنة ضوئية فوق وتحت مستوى المجرة.
هذه الفقاعات غيّرت عملية ولادة النجوم في مناطق واسعة، فأبطأتها في بعض الأجزاء، بينما عجّلتها في مناطق أخرى عبر ضغط الغبار الكوني.

علاقة متبادلة بين المجرات وثقوبها السوداء

يؤكد العلماء أن نمو المجرات مرتبط بشكل وثيق بثقوبها السوداء المركزية. فكلما زادت كتلة الثقب، انعكس ذلك على مسار تشكل النجوم وتوزيع الغاز عبر المجرة.
تقول البروفيسورة دون: "بدأنا ندرك أن تطور المجرات ليس عشوائيًا، بل يتأثر بشكل كبير بسلوك الثقب الأسود في قلبها".
بمعنى آخر، القوس A* ليس مجرد كائن كوني منعزل، بل هو أشبه بقلب نابض يتحكم في حياة المجرة كلها.

مصير أبعد.. نحو أندروميدا

ورغم أن الاصطدام مع سحابة ماجلان الكبرى سيشعل القوس A* مؤقتًا، فإن المصير الأكبر ينتظر بعد 4 إلى 5 مليارات سنة، حين تصطدم مجرتنا بمجرة أندروميدا العملاقة. هذا الحدث سيكون أكثر عنفًا، وقد يعيد رسم مشهد الكون بالكامل بالنسبة لمجرتنا.

 

القوس A* اليوم نائم، لكن نومه ليس أبديًا. فالتغيرات الكونية الكبرى كتصادم المجرات ستوقظه يومًا ما. ورغم أن الأرض قد تبقى آمنة بفضل المسافة والدرع الكوني المحيط بنا، فإن استيقاظ هذا الوحش سيترك بصمته على شكل مجرتنا ومستقبلها.
إنه تذكير بأن الكون أكبر من كل مخاوفنا الأرضية، وأن مصير الكواكب والنجوم قد يتحدد بقرار "شهية" ثقب أسود في لحظة ما.

الثقب درب التبانة الأسود الشمس القوس الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

ترشيحاتنا

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

بالصور

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد