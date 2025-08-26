قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم : نظام البكالوريا المصرية سيطبق من العام الدراسي المقبل اختياريا
علمتنا معنى الرحمة والإيثار| طفلة الشيبسي حديث المصريين.. ماذا قال والد هايدي عنها ؟
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
تحسين الهوية البصرية للجيزة.. رفع كفاءة 12 نفقًا وإعادة الحياة إلى نفق بشتيل بعد 20 عاماً من الإغلاق

خطة شاملة لتحسين الصورة البصرية والوجه الجمالي للجيزة
خطة شاملة لتحسين الصورة البصرية والوجه الجمالي للجيزة
أحمد زهران

مجهودات كبيرة تجرى بمحافظة الجيزة بكافة الأحياء لتحسين مستوى النظافة داخل الأنفاق أسفل الطريق الدائري، وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية ومنع تراكم المخلفات وتحسين المظهر الحضاري.

وفي ضوء ذلك أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء أعمال رفع كفاءة 12 نفقًا بعدد من أحياء المحافظة وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى النظافة داخل الأنفاق أسفل الطريق الدائري والمحاور الرئيسية.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة شملت رفع كفاءة الأنفاق الواقعة بأحياء الوراق والعجوزة والطالبية والعمرانية والهرم كمرحلة أولى حيث جرى تنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات داخل الأنفاق ومحيطها بالتنسيق بين هيئة النظافة والتجميل والأحياء المعنية بالإضافة إلى تمهيد وتجريد مسار الطريق  .

وقد شملت الأعمال بحي الوراق نفق المسابك ونفق المعهد الديني ونفق الخلايفة، وفي حي العجوزة نفق الطريق الأبيض، وفي حي الطالبية نفق الطيران، وفي حي العمرانية نفق المكرونة ونفق الفكهانية، أما في حي الهرم فقد شملت الأعمال أنفاق الترابيع والكارتون ومدينة الرحمن وكعبيش وسلّم حي الهرم.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لرفع كفاءة جميع الأنفاق والمحاور بشكل دوري بما يعزز من تحسين الصورة البصرية والوجه الجمالي، فضلًا عن منع أي استغلال سلبي لتلك المواقع، لافتًا إلى أن فرق النظافة ستواصل أعمالها اليومية لضمان استدامة الجهود المبذولة وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو.

وأضاف المحافظ أن تلك الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالاهتمام بالبنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية تعاون الأهالي مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحفاظ على ما يتم إنجازه من جهود.

كما شهدت محافظة الجيزة حدثاً استثنائياً طال انتظاره من قبل مواطني مركز ومدينة أوسيم، حيث تمكنت المحافظة من فتح نفق المشاة والسيارات الكائن أسفل الطريق الدائري بالوحدة المحلية ببشتيل بجوار مركز شباب بشتيل، وذلك بعد أن ظل مغلقاً لما يقرب من عشرين عاماً.

النفق الذي تحوّل خلال سنوات الإغلاق إلى مأوى للمتسولين واعتبره الأهالي بؤرة إجرامية ومصدراً للمعاناة عاد اليوم ليخدم المواطنين من جديد فاتحاً لهم طريقاً آمناً للحركة والتنقل.

وقد جاءت هذه الخطوة بتوجيهات مباشرة من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية لتتحقق فرحة عارمة بين الأهالي الذين انتظروا لحظة إعادة فتحه منذ سنوات طويلة.

ووجّه محافظ الجيزة برفع كفاءة " النفق المقفول " على الفور من خلال تعزيز أعمال الإنارة والنظافة وإزالة كافة الكتل الخرسانية والإشغالات المتراكمة منذ عقدين بما يعيد للنفق مظهره الحضاري ودوره الحيوي.

محافظة الجيزة تحسين الصورة البصرية تحسين مستوى النظافة محافظ الجيزة

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
أطفال المنيا
عثمان أبو لبن وزوجته
جانب من الحملة
