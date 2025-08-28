قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حركة تكليفات جديدة لنواب حي الهرم لتعزيز منظومة العمل.. تعرف عليها

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حركة تكليفات لنواب حي الهرم، وذلك في إطار دعم منظومة العمل التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الحركة تكليف سعيد محمد عبد الوهاب حسن نائبًا لقطاع منشأة البكاري، وكفر غطاطي، وشوقي محمد شوقي عبد الرحمن نائبًا لقطاع كفر طهرمس، وأكرم حسن أحمد محمد نائبًا للقطاع الشمالي، والششتاوي محمد الششتاوي نائبًا للقطاع الجنوبي، وتامر جورج عبد الملاك نائبًا لقطاع منطقة المتحف، ومعتز مسعود عبد العزيز نائبًا لقطاع هضبة الأهرام، وخالد نصر شحاتة سيف نائبًا لقطاع تطوير نزلة السمان، ومحمود إسماعيل محمد مشرفًا على أعمال الإدارات الهندسية والتراخيص والمتابعة والمركز التكنولوجي بحي الهرم، وهمت مصطفى محمد خليل نائبًا لنظافة القطاع الشمالي، ومحمد عبد العظيم عبد الحكيم نائبًا لنظافة القطاع الجنوبي.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الحركة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على القيادات الجديدة ببذل أقصى جهد والتواجد الميداني المستمر لمتابعة تكليفات العمل، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الطريق العام، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، مع التأكيد على أن الأداء سيخضع للتقييم بشكل دوري.

وقال المحافظ إن المحافظة مستمرة في الدفع بالقيادات والكوادر التنفيذية القادرة على تنفيذ خطط التطوير وتحقيق الانضباط وتلبية احتياجات المواطنين.

