انتهكت الأخلاق الدستورية.. عزل رئيسة وزراء تايلاند من منصبها نهائيا

أصدرت المحكمة الدستورية التايلاندية قرارا بعزل رئيسة الوزراء بيتونجتان شيناوات من منصبها نهائيا مع جميع أعضاء حكومتها بعد ادانتها بانتهاك الأخلاق الدستورية في وقت اشتدت فيه التوترات بين تايلاند وكمبوديا.

وفي سياق آخر؛ أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية أنه تم الإتفاق مع كمبوديا على إرسال مراقبين من رابطة دول جنوب شرق آسيا لوقف إطلاق النار بين البلدين.

وأتفقت تايلاند مع كمبوديا على عدم تعزيز القوات على الحدود.

ووفق الإتفاق بين البلدين ، فمن المقرر أن المنطقة الحدودية مع كمبوديا ستستقبل زيارات عرضية من مراقبين من جهات خارجية.

وفي وقت سابق ، جددت تايلاند وكمبوديا، التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه في ماليزيا، وذلك بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة التي وقعت على طول الحدود بين البلدين، وأسفرت عن توتر متصاعد، ودفع نحو 300 ألف مدني إلى مغادرة قراهم في المناطق المتضررة.

