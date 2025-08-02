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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سفير تايلاند يزور كلية العلوم جامعة الأزهر لبحث التعاون العلمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

استقبلت كلية العلوم (بنين) – جامعة الأزهر بمدينة نصر، السفير ثاناوات في سيريكول، سفير مملكة تايلاند لدى جمهورية مصر العربية، وحرمه فاسانا سيريكول، في زيارة رسمية رفيعة المستوى، بحضور عدد من أعضاء السفارة وممثلي الجالية والطلاب التايلانديين الدارسين بجامعة الأزهر.

وكان في استقبال السفير وحرمه الدكتور أحمد رمضان صوفي، عميد كلية العلوم، الذي رحب بالضيوف في رحاب الكلية، مؤكّدًا أن كلية العلوم منارة العلم والعلماء، تخرّج فيها على مدار تاريخها عدد كبير من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

واصطحب عميد الكلية الوفد الزائر في جولة موسعة داخل أروقة الكلية، بدأها بالتعريف بتاريخ الكلية وإنجازاتها، مشيرًا إلى أنها من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

واستعرض عميد كلية العلوم صور علماء الكلية الذين أسهموا في النهضة العلمية والبحثية في جميع المجالات العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وتطرق عميد الكلية إلى أبرز البرامج الأكاديمية الحديثة والمتنوعة التي تقدمها الكلية لخدمة الطلاب الوافدين، والذين يحظون بعناية خاصة من فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف؛ لكونهم سفراء للمنهج الأزهري الوسطي في بلادهم، يحملون لواء الاعتدال وينشرون قيم التعايش والسلام.

كما شملت الجولة زيارة متحف الحيوان التابع للكلية؛ حيث أعرب سعادة السفير وحرمه عن إعجابهما الشديد بما يحتويه من تنوع علمي مذهل في تصنيف الكائنات الحية المحنطة، مؤكدَين أن هذا الإرث العلمي يعكس المستوى الراقي الذي وصلت إليه الكلية في مجالات التعليم والبحث والعرض المتحفي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الاحتفال بذكرى ميلاد الملك ماها فاجيرالونجكورن؛ حيث نظّمت السفارة الملكية التايلاندية بالقاهرة، بالتعاون مع الجالية التايلاندية وجمعية الطلاب التايلانديين تحت الرعاية الملكية، مجموعة من الأنشطة التطوعية داخل الحرم الجامعي، شملت تزيين مدخل قاعة المؤتمرات وممرات كلية العلوم، تأكيدًا على انتماء وولاء الطلاب التايلانديين للأزهر الشريف وإسهاماتهم الإيجابية في بيئتهم التعليمية.

وخلال اللقاء، ناقش سعادة السفير مع عميد الكلية سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات الطاقة، والعلوم، والكيمياء الحيوية، والطاقة النووية، وبحث فرص التبادل والتعاون بين كلية العلوم بجامعة الأزهر وكليات العلوم في الجامعات التايلاندية.

واختتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء من التقدير المتبادل، والتأكيد على أهمية توطيد العلاقات الثقافية والعلمية بين جامعة الأزهر ومملكة تايلاند، بما يعود بالنفع على الطلاب والباحثين من كلا الجانبين

الأزهر شيخ الأزهر أحمد الطيب كلية العلوم جامعة الأزهر

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