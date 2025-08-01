خطيب الجامع الأزهر للصهاينة: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُون.. فيديو

قال الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، إن الصهاينة عليهم أن يعلموا أن الله سيحاسبهم على كل ما قدموا، لقوله تعالى (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ).

وأضاف هاني عودة، خلال خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن النور سيخرج مهما طال الظلم، فيقول تعالى (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ) منوها أن هناك دعاة يريدون أن يخرجوا بالأمة عن مسارها الصحيح، فتجد هناك دعوات للإلحاد.

وأكد أن المجتمع لابد أن يتماسك وهذا التماسك لا يكون إلا بالمنهج الذي رسمه الله تعالى وهو الذي أنزل هذا الهدي على رسولنا الكريم.

وأوصى خطيب الجامع الأزهر، كل مسلم بألا يشرك بالله وبر الوالدين ويحذر من عقوق الآباء فهو يهدم المجتمع بأسره.

ووجه خطيب الأزهر تحذير للآباء والأمهات الذين جلسوا في بيوتهم يكشفون عورات نسائهم وأطفالهم أمام الكاميرات من أجل المال والوصول إلى الترند.

وشدد خطيب الجامع الأزهر، على الآباء أن يأتوا بأولادهم إلى المساجد ويعلموهم الصلاة فالصلاة هي عماد الدين، فيجب أن يسمع الطفل "الله أكبر" ويتربى عليها.