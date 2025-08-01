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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الجامع الأزهر يشيد بمبادرة وزير التعليم الخاصة بمادة التربية الدينية

خطيب الجامع الأزهر
خطيب الجامع الأزهر
محمد شحتة

أشاد الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، بالمبادرة التي دعا إليها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بأن تكون مادة التربية الدينية مادة أساسية لا يتحقق الاجتياز فيها إلا بنسبة 70%.

وأضاف هاني عودة، خلال خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن التربية الدينية هي الأساس الديني التي تبنى عليها الأخلاق والمعاملات ويتحقق به التوحيد.

وأشار إلى أن العلماء اختلفوا حول سيدنا لقمان وقالوا: هل هو نبي أم هو عبد صالح؟ والراجح أنه عبد صالح، والراجح أن مرتبة العبودية من أعلى المراتب التي ينبغي أن يصل إليها الإنسان، فالله تعالى أطلق لفظ العبودية على سيدنا محمد في ليلة الإسراء.

وأوضح أن الإحسان من أعلى المراتب التي علمنا إياها النبي الكريم، ففي المرتبة الأولى يأتي الإسلام ويأتي في المرتبة الثانية الإيمان ثم في الثالثة يأتي الإحسان.

الجامع الأزهر الدكتور هاني عودة وزير التربية والتعليم خطبة الجمعة الأخلاق

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