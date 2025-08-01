خطيب الجامع الأزهر يشيد بمبادرة وزير التعليم الخاصة بمادة التربية الدينية

أشاد الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، بالمبادرة التي دعا إليها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بأن تكون مادة التربية الدينية مادة أساسية لا يتحقق الاجتياز فيها إلا بنسبة 70%.

وأضاف هاني عودة، خلال خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن التربية الدينية هي الأساس الديني التي تبنى عليها الأخلاق والمعاملات ويتحقق به التوحيد.

وأشار إلى أن العلماء اختلفوا حول سيدنا لقمان وقالوا: هل هو نبي أم هو عبد صالح؟ والراجح أنه عبد صالح، والراجح أن مرتبة العبودية من أعلى المراتب التي ينبغي أن يصل إليها الإنسان، فالله تعالى أطلق لفظ العبودية على سيدنا محمد في ليلة الإسراء.

وأوضح أن الإحسان من أعلى المراتب التي علمنا إياها النبي الكريم، ففي المرتبة الأولى يأتي الإسلام ويأتي في المرتبة الثانية الإيمان ثم في الثالثة يأتي الإحسان.