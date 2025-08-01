مفبركة.. الأزهر ينفي أنباء تعيين عمالة متطوعة في المعاهد المنشأة بالجهود الذاتية

نفى المركز الإعلامي لـ الأزهر، صحة ما يتم تداوله بشأن قرارات مزعومة منسوبة إلى الأزهر، تتعلق بتعيين العمالة المتطوّعة المنضمة إلى العمل بالمعاهد التي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية.

ونوه المركز الإعلامي للأزهر، في بيانه اليوم، الجمعة، بأن هذه القرارات لم تصدر عن أي جهة رسمية في الأزهر، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ويهدف إلى الاحتيال على المواطنين البسطاء واستغلال حاجاتهم.

الأزهر يحذر من التعامل مع أي أفراد تزعم قدرتها على التوظيف

وحذّر المركز الإعلامي، من التعامل مع أي أفراد أو جهات تزعم قدرتها على التعيين أو التوظيف مقابل مبالغ مالية.

وأكد المركز الإعلامي، أن الأزهر سيتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات المخالفة للقانون، مهيبا بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات أو الوثائق المفبركة.

وأشار إلى أن جميع ما يتعلق بالتعيينات أو الإجراءات الإدارية يتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.