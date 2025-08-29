قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر
بعد غلق مركز للنساء والتوليد بالجيزة.. عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة
رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس
50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية
وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
محافظ الجيزة: استجابة فورية لـ 99% من شكاوى المواطنين عبر مجلس الوزراء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والدور الحيوي الذي تقوم به في سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحقيق أفضل معدلات استجابة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة حققت إنجازًا بارزًا في هذا الملف، حيث تم التعامل مع 99 % من إجمالي الشكاوى الواردة والتي بلغت 182,558 شكوى مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 181,486 شكوى بالفعل فيما يجري العمل على استكمال إنهاء 1,072 شكوى أخرى في أقرب وقت ممكن.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإسراع في إنجاز الشكاوى المتبقية ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع بما يضمن تحقيق رضا المواطنين.

وأكد "النجار" أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، خاصة ما يتعلق بمتابعة الشكاوى، حيث يتم تلقيها وفحصها وتوجيهها والرد عليها إلكترونيًا بشكل مباشر مع متابعة يومية ومستمرة لإجراءات الحل مع إعطاء أولوية خاصة لملفات التعامل مع مخالفات البناء والإشغالات والطرق والنظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم المخلفات بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين.

كما أشاد محافظ الجيزة بجهود مدينة الجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل والإدارة العامة للسياحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب أحياء الدقي، إمبابة، العجوزة، الهرم، بولاق الدكرور، جنوب الجيزة، الطالبية، ومراكز ومدن منشأة القناطر، أطفيح، كرداسة، الحوامدية، البدرشين، أوسيم، أبوالنمرس، إضافة إلى مديريات الشئون الصحية، التموين، التضامن، والتي نجحت جميعها في البت بنسبة 100% من الشكاوى الواردة عبر المنظومة.

وفي سياق متصل، نجحت أجهزة المحافظة في تنفيذ 96.5 % من المعاملات الواردة للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، فضلًا عن إنهاء 97.92% من طلبات التصالح المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة وسرعة التعامل مع مختلف الشكاوى والطلبات تظل على رأس أولويات خطط العمل داخل المحافظة، ضمانًا لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.

