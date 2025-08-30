المجلس التنفيذي بالجيزة يوافق على مشروعات للنفع العام في قطاعات التعليم والصحة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على عدد من الطلبات المخصصة لأغراض النفع العام وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية بعدد من الأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي ناقش خلاله الحضور الطلبات المقدمة لبيان مدى استيفائها للاشتراطات حيث شملت الموافقات:

التبرع بقطعة أرض بمساحة ٢١٠٠ م٢ رقم ٣١ حوض الجزيرة نمرة ٤ بمدينة الصف لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

قبول التبرع بقطعة أرض بمساحة ١٤٠٠ م٢ بناحية البرغوثي بالعياط لإقامة معهد فتيات أزهري (ابتدائي – إعدادي).



كما وافق المجلس على الطلب المقدم بتغيير الاستخدام من سكني إلى طبي لإقامة مستشفى على قطعة أرض فضاء كائنة بـ ٣٧ شارع السودان بحي العجوزة.

وفي إطار جهود المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات، وافق المجلس على الموقع المقترح لإقامة مركز متكامل لمعالجة النفايات الطبية وتخصيصه لصالح مديرية الشئون الصحية بالجيزة.

ووجّه المحافظ بسرعة البدء في الدراسات البيئية للموقع ومخاطبة وزارة الصحة والسكان لإدراج إقامة المجمع وبنيته التحتية ضمن للعام المالي الحالي .