حاول إنقاذ صديقه فماتا سويا.. تفاصيل غرق شابين في الرياح البحيري بالجيزة

تعرض شخصان للغرق في الرياح البحيري بمنشأة القناطر، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثتيهما، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة بغرق شخصين في الرياح البحيري بمنشأة القناطر.

وذكر شهود عيان أن شخصين يعملان بـ"مقلة"، أثناء تنزههما بجوار الرياح البحيري، في قرية نكلا، اختل أحدهما توازنه وسقط بالمياه، وحاول الآخر إنقاذه إلا أنهما تعرضا للغرق، لعدم إجادتهما السباحة.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.