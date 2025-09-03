«ربنا نصر جيلان»| إسدال الستار على قضية «ميراث وائل الإبراشي».. وأرملة الراحل: «لم يُخالف شرع الله»

بعد حوالي أربع سنوات من وفاته، حسم القضاء واحدة من الخلافات الأسرية المثيرة للجدل المتعلقة بأحد نجوم الإعلام، وهو الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بعدما أقامت شقيقته دعوى قضائية تطالب ببطلان تنازل الراحل عن عقار لنجلته جيلان، بزعم توقيع التنازل والإعلامي الراحل على سرير المرض.

إسدال الستار على قضية “ميراث وائل الإبراشي”

وبعد شهور من تداول القضية، تم حسم الجدل برفض محكمة استئناف القاهرة الدعوى المقامة من شقيقة الإعلامي وائل الإبراشي ضد زوجته، بسبب النزاع على عقار بعد كتابة الراحل هذا العقار لنجلته جيلان.

وأكدت سحر الإبراشي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الحكم أسدل الستار على القضية، ورفض جميع إدعاءات شقيقة الراحل التي شملت عدم وعي الإعلامي الراحل حين كتب العقار لنجلته والتوقيع على عقود التنازل لها.

رفض الدعوى القضائية

وعبرت أرملة الراحل عن سعادتها بهذا الحكم، قائلة: "الحمد لله، ربنا نصر البنت القاصر.. وربنا كان يعلم بنية وائل، وأنه قدم خيرًا ولم يقصر تجاه أي فرد من عائلته، وتحمل مسؤولية بيوت أشقائه وأبنائهم حتى كبروا.. ووائل الإبراشي كان كريمًا مع الغريب قبل القريب، فلأنه زرع خير حصدنا نحن هذا الخير".

وأضافت سحر الإبراشي أن صيغة ومنطوق الحكم صدرت كالتالي: "حكم قضائي نهائي برفض الدعوى القضائية رقم 4955 لسنة 143 قضائية من الدائرة 14 مدني استئناف عالي القاهرة، والمقامة من شقيقة الراحل وائل الإبراشي (هدى حسن محمود) ضد سحر أحمد بصفتها وصية بلا أجر على ابنتها القاصر جيلان وائل الإبراشي".

وكشفت سحر الإبراشي تفاصيل شخصية عن زوجها الراحل، مؤكدة أنه كان ينفق على عائلته بأكملها واشترى لهم شققًا وتكفل بتعليمهم، مشيرة إلى أن شقيقته حصلت على أكثر من حقها في الميراث.

وائل الإبراشي لم يخالف شرع الله

وتابعت أرملة الراحل: "وائل كان يصرف على أخته وأولادها، وجهّز بناتها، وصرف على تعليمهم. هي أخذت حقها في الميراث أكثر منا، لكن ابنتي لا يزال لم يُجهز لها شيء، والمال الموجود نستخدمه في تعليمها ورعايتها. المفروض أننا نزرع المحبة والخير وليس الكره".

وأضافت أن وائل الإبراشي لم يخالف شرع الله بعد كتابة جزء من أملاكه وترك باقي ميراثه يُوزع على عائلته، متسائلة: "هل عندما اشترى وائل لعائلته سيارات وشققًا بأسمائهم لم يخالف شرع الله؟ وعندما كتب جزءًا من أملاكه لابنته، هل خالف شرع الله؟".

وأوضحت سحر الإبراشي أن زوجها كان يحب ابنته جيلان ويهتم بها، ولم يوصِها بأي وصية لأنه كان يعلم أنها قوية وتعرف كيف تواجه متاعب الحياة، مردفة أنه وفرت له المناخ المناسب حتى وصل إلى قمة النجاح.