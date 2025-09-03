قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
«ربنا نصر جيلان»| إسدال الستار على قضية «ميراث وائل الإبراشي».. وأرملة الراحل: «لم يُخالف شرع الله»

بعد حوالي أربع سنوات من وفاته، حسم القضاء واحدة من الخلافات الأسرية المثيرة للجدل المتعلقة بأحد نجوم الإعلام، وهو الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بعدما أقامت شقيقته دعوى قضائية تطالب ببطلان تنازل الراحل عن عقار لنجلته جيلان، بزعم توقيع التنازل والإعلامي الراحل على سرير المرض.

إسدال الستار على قضية “ميراث وائل الإبراشي”

وبعد شهور من تداول القضية، تم حسم الجدل برفض محكمة استئناف القاهرة الدعوى المقامة من شقيقة الإعلامي وائل الإبراشي ضد زوجته، بسبب النزاع على عقار بعد كتابة الراحل هذا العقار لنجلته جيلان.

وأكدت سحر الإبراشي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الحكم أسدل الستار على القضية، ورفض جميع إدعاءات شقيقة الراحل التي شملت عدم وعي الإعلامي الراحل حين كتب العقار لنجلته والتوقيع على عقود التنازل لها.

رفض الدعوى القضائية

وعبرت أرملة الراحل عن سعادتها بهذا الحكم، قائلة: "الحمد لله، ربنا نصر البنت القاصر.. وربنا كان يعلم بنية وائل، وأنه قدم خيرًا ولم يقصر تجاه أي فرد من عائلته، وتحمل مسؤولية بيوت أشقائه وأبنائهم حتى كبروا.. ووائل الإبراشي كان كريمًا مع الغريب قبل القريب، فلأنه زرع خير حصدنا نحن هذا الخير".

وأضافت سحر الإبراشي أن صيغة ومنطوق الحكم صدرت كالتالي: "حكم قضائي نهائي برفض الدعوى القضائية رقم 4955 لسنة 143 قضائية من الدائرة 14 مدني استئناف عالي القاهرة، والمقامة من شقيقة الراحل وائل الإبراشي (هدى حسن محمود) ضد سحر أحمد بصفتها وصية بلا أجر على ابنتها القاصر جيلان وائل الإبراشي".

وكشفت سحر الإبراشي تفاصيل شخصية عن زوجها الراحل، مؤكدة أنه كان ينفق على عائلته بأكملها واشترى لهم شققًا وتكفل بتعليمهم، مشيرة إلى أن شقيقته حصلت على أكثر من حقها في الميراث.

وائل الإبراشي لم يخالف شرع الله

وتابعت أرملة الراحل: "وائل كان يصرف على أخته وأولادها، وجهّز بناتها، وصرف على تعليمهم. هي أخذت حقها في الميراث أكثر منا، لكن ابنتي لا يزال لم يُجهز لها شيء، والمال الموجود نستخدمه في تعليمها ورعايتها. المفروض أننا نزرع المحبة والخير وليس الكره".

وأضافت أن وائل الإبراشي لم يخالف شرع الله بعد كتابة جزء من أملاكه وترك باقي ميراثه يُوزع على عائلته، متسائلة: "هل عندما اشترى وائل لعائلته سيارات وشققًا بأسمائهم لم يخالف شرع الله؟ وعندما كتب جزءًا من أملاكه لابنته، هل خالف شرع الله؟".

وأوضحت سحر الإبراشي أن زوجها كان يحب ابنته جيلان ويهتم بها، ولم يوصِها بأي وصية لأنه كان يعلم أنها قوية وتعرف كيف تواجه متاعب الحياة، مردفة أنه وفرت له المناخ المناسب حتى وصل إلى قمة النجاح.

وائل الإبراشي ميراث وائل الإبراشي سحر الإبراشي قضية وائل الإبراشي

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المسمار في مأزق.. غضب في القلعة الحمراء بعد القرار المفاجئ من نجم الفريق والسبب وسام أبوعلي

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

الانتح.ار.. الصحة العالمية تؤكد إصابة اكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

الصحة العالمية تؤكد إصابة أكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

