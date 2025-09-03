لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات

حققت الطفلة الموهوبة “لي لي محمد أحمد صبيح”، الطالبة بالمدرسة الرسمية الدولية IPS2 جاردينيا بالقاهرة الجديدة، إنجازا جديدا؛ بحصد الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات لمرحلة 6 سنوات، ضمن منافسات الموسم الرياضي 2025-2026.

ويعد هذا الفوز؛ تتويجًا لمسيرة مبكرة حافلة بالإنجازات، حيث سبق أن حصلت اللاعبة الصغيرة على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة القاهرة للجمباز الفني آنسات، خلال الموسم الرياضي 2024-2025، لتواصل تألقها، وتثبت قدرتها على المنافسة في البطولات الكبرى.

ومن جهته، قال الكابتن محمد سعيد، مدرب البطلة “لي لي محمد أحمد صبيح”، إن ما حققته “لي لي” يعكس موهبتها الفريدة، وإصرارها على التطور رغم صغر سنها، مشيرا إلى أن مستقبلها في رياضة الجمباز الفني يبشر بالمزيد من الإنجازات.