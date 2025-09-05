تهديدات مستمرة.. المحامي ضحية الخطف والاحتجاز بحلوان يكشف تطورات جديدة

في تطور جديد في قضية اختطاف محامي حلوان، والتي شهدت متابعة واسعة من قبل الرأي العام، كشف المحامي أسامة القرموطي (المجني عليه) عن مستجدات خطيرة في التحقيقات، حيث تم صدور حكم ضد المتهمين في القضية بالسجن المشدد 7 سنوات على مالك ومدير مدرسة خاصة وسبعة آخرين، لاتهامهم بالقبض والاحتجاز والخطف للمحامي أسامة القرموطي، بعد تدخلهم في إحدى الوظائف العمومية.

مرض نفسي

وأكد القرموطي، أن أحد المتهمين كان يعاني من مرض نفسي، و تم تحديد دوره في الواقعة بشكل مختلف عما كان قد تم التوصل إليه سابقًا.

وأشار إلى أنه تم ضبط المتهم "مصطفى إ"، الذي كان قد هرب بعد صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات ضده، لافتًا إلى أن جلسة إعادة محاكمته ستكون في 16 سبتمبر الجاري.

وكشف المحامي عن تطور آخر في القضية، حيث اتهم مالك المدرسة المتهم الرئيسي في القضية بقيادة عملية تحريضية ضده.

وأوضح أنه تلقى تهديدات مستمرة عن طريق رسائل مكتوبة بخط يد المتهم، مؤكداً أنه يستطيع التعرف على خط المتهم بشكل جيد لأنه على علم به.

رسائل تهديدية

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة في مباحث حلوان، كما تم إحالة القضية إلى نيابة حلوان لمتابعة التحقيقات.

وأصدرت محكمة الجنايات حكمها، بالسجن المشدد 7 سنوات على مالك ومدير مدرسة خاصة و7 آخرين، وذلك لاتهامهم بالقبض والاحتجاز والخطف والإكراه على التوقيع للمحامي أسامة القرموطي، بعد تدخلهم في إحدى الوظائف العمومية.