عاتبه على ضرب شقيقه .. عاطل ينهي حياة عامل بالطالبية

شهدت منطقة الطالبية إنهاء عاطل حياة عامل، طعنا بسلاح أبيض، بسبب معاتبة الضحية للمتهم لاعتداءه على شقيقه، ما دفع الجاني لقتله.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل طعنا بسلاح أبيض في الطالبية.

وبإجراء التحريات تبين أن عاطل تم تحديد هويته، وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه عاتب المتهم لاعتداءه على شقيقه بالضرب، وعقب ذلك أشهر المتهم سلاح أبيض وطعن المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.