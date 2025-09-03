السيطرة على حريق التهم شقة فى الطالبية دون إصابات

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفيما اندلع حريق داخل منزل فى منطقة أوسيم ، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.