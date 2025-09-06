بلجيكا ..إعتقال مشتبه به خارج سفارة الاحتلال بحوزته زجاجة مولوتوف



تمكنت قوات الأمن البلجيكية في إعتقال مشتبها به خارج سفارة الاحتلال في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث عثر بحوزته على زجاجة مولوتوف بحسب ما صرحت به وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق ؛ تعرضت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي، عاصمة هولندا، لعمل تخريبي وفق ما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن ثلاثة أشخاص اقتربوا من مبنى السفارة وقاموا بسكب الطلاء على المدخل، قبل أن يعمدوا إلى تحطيم الباب الأمامي.

وأشار إلى أن قوات الأمن المحلية تدخلت سريعا، حيث تمكنت الشرطة من توقيف المشتبه بهم الثلاثة.