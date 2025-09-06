قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصابني الحسد ماذا أفعل؟.. إليك آيات الرقية الشرعية احفظها ورددها
المؤتمر السنوي الثالث لمركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية
أسعار ومواصفات جيلي كولراي موديل 2025 في السوق السعودي
ترامب يعفي الجرافيت واليورانيوم وسبائك الذهب ومعادن أخرى من الجمارك
مادورو : فنزويلا لاننتج الكوكايين والتصريحات الأمريكية تكرر سيناريو العراق
إمكانياته لا تؤهله.. إبراهيم سعيد ينتقد قائد هجوم منتخب مصر
صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية
الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
البيت الأبيض: لا نستطيع إبلاغ الكونجرس بنطاق أومدة العمليات العسكرية في فنزويلا
عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تضيع ثوابها العظيم
أسرار القمر الدموي | خسوف كلي نادر يزين سماء العالم في سبتمبر.. ماذا يحدث خلال ساعات؟!
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلجيكا ..إعتقال مشتبه به خارج سفارة الاحتلال بحوزته زجاجة مولوتوف

سفارة الاحتلال - أرشيفي
سفارة الاحتلال - أرشيفي
محمود نوفل

 
تمكنت قوات الأمن البلجيكية في إعتقال مشتبها به خارج سفارة الاحتلال في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث عثر بحوزته على زجاجة مولوتوف بحسب ما صرحت به وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق ؛  تعرضت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي، عاصمة هولندا، لعمل تخريبي وفق ما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن ثلاثة أشخاص اقتربوا من مبنى السفارة وقاموا بسكب الطلاء على المدخل، قبل أن يعمدوا إلى تحطيم الباب الأمامي.

وأشار إلى أن قوات الأمن المحلية تدخلت سريعا، حيث تمكنت الشرطة من توقيف المشتبه بهم الثلاثة.

بلجيكا سفارة الاحتلال زجاجة مولوتوف الأمن البلجيكي خارجية الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

وزير الصحة

رفض علاج مريضة طواريء بسبب 80 جنيه.. الصحة: إحالة مدير مستشفي مبرة مصر القديمة للتحقيق

ترشيحاتنا

البورصة المصرية

البورصة المصرية تخسر 36.7 مليار جنيه خلال أسبوع.. وتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء "تميز"

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 3.45 مليار دولار بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم الجمعة 5-9-2025

بالصور

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

5 حيل ذكية تمنع امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان

5 حيل ذكية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد