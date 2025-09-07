مع بدء العام الدراسي الجديد .. إلزام المدارس الدولية بتدريس المناهج القومية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام المدارس الدولية بضرورة تدريس المناهج القومية والالتزام بالمصروفات القانونية لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة في العام الدراسي الجديد

وينطلق اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية ، جاء عقب اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.

اقرأ أيضًا:

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد :

مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا

عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.

إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

العام الدراسي الجديد .. مراقبة التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد ، للتأكد من مدى التزامها بالضوابط المعتمدة ، خاصةً ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية والمناهج القومية وذلك لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة على المخالفين بلا تهاون .

اقرأ أيضًا:

التعليم تُلزم المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وتحدد أسعارها

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها (عربي - لغات - دولي ) بشراء كتب وزارة التربية والتعليم من مخازن مديريات التربية والتعليم وفقا للأعداد الفعلية المقيدة بكل مدرسة وتوريد القيم المالية المستحقة عنها ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها ، بحصر الاعداد الفعلية للطلاب بكل مدرسة وفقا للصفوف المرخص لها ، على ان تلتزم المديريات التعليمية بمراجعة أعداد الكتب المشتراه ومطابقتها مع أعداد الطلاب بالمدرسة

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم اعتماد قيد الطلاب بكل مدرسة إلا وفقا للأعداد المقدمة منها والمتوافقة مع أعددا الكتب المشتراه لصالحها من مخازن المديرية التعليمية فقط ، كما لم يتم اعتماد قيد الطلاب بأعداد تزيد عن أعداد الكتب المشتراه فعليا بما يترتب على ذلك من آثار