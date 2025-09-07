قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
عبد العاطي يوكد رفض مصر القاطع للعمليات الإسرائيلية في غزة لتنفيذ مخططات التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة نخيل.. واستقرار في أسعار الدوجن والخضراوات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الـ24 ساعة الماضية  وكان من أهمها:

الحماية المدنية تسيطر على حريق في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، على حريق نشب في مزرعة نخيل بقرية الجديدة.

زراعة الوادي الجديد تنظم متابعات ميدانية للمزارع للقضاء على سوسة النخيل

السيطرة على حريق في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

وتلقى اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق بمنطقة وسط البلد بقرية الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالتعاون مع سيارات الوحدة المحلية للقرية لموقع الحريق، وتم التعامل معه والسيطرة عليه قبل امتداده للمساكن القريبة، دون خسائر في الأرواح

وتبين نشوب حريق في أعشاب جافة وبوص ونخيل بمنطقة وسط البلد بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وجارٍ عمليات التبريد اللازمة بعد إخماد النيران قبل امتدادها للمساكن المجاورة.

جرى تحرير محضرًا بالواقعة وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، مدعومًا بتوافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

ويحرص الأهالي يوميًا على متابعة حركة أسعار السلع الأساسية والخضر والفاكهة واللحوم والاسماك لتحديد اتجاهات السوق، خاصة في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لضبط الأسواق، والحد من الممارسات الاحتكارية، مع تكثيف حملات الرقابة بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة.

أسعار الخضر والفاكهة اليوم بالوادي الجديد


سجلت أسعار الخضر  كلاتي الخيار البلدي بين 20و25جنيهًا، والكوسة من 13 حتى 17 جنيهًا، والطماطم بين 20 و25 جنيهًا، بينما بلغ سعر البطاطس من 15 إلى 20جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة فجاءت متفاوتة؛ إذ بلغ سعر التفاح من 35 إلى 40 جنيهًا، والجوافة 30–35 جنيهًا، بينما سجل الموز نفس المعدلات، والعنب 35 جنيهًا، والبرتقال البلدي من 35 حتى 40 جنيهًا. كما تراوحت أسعار الخوخ بين 35 و40 جنيهًا، والفراولة من 35 حتى 45 جنيهًا.

وتشهد محافظة الوادي الجديد طفرة زراعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل مشروعات الدولة في التوسع الزراعي واستخدام نظم الري الحديثة والصوب، ما ساهم في تحسين جودة الإنتاج وتوفيره بشكل متواصل، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة.

ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك في فصل الصيف، تكثف الأجهزة التنفيذية جهودها للرقابة على الأسواق وضمان جودة المعروض، فيما تلعب المنافذ الحكومية والمنتجات المحلية دورًا مهمًا في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ما يحافظ على استقرار نسبي للأسعار داخل أسواق المحافظة.

وتُعَّد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الواعدة في مصر، حيث شهدت طفرة في الإنتاج الزراعي بفضل التوسع في إنشاء الصوب الزراعية واستخدام نظم الري الحديثة مثل الرش والتنقيط. 

وساهمت هذه الجهود في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من الخضر والفاكهة، وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار، وتقليل الاعتماد على المحافظات الأخرى في الاستيراد.

أسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادي الجديد اليوم السبت

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار في أسعار البيض والدواجن، وسط إقبال الأهالي على الشراء مع استمرار إجازة نهاية العام الدراسي، حيث يسعى المواطنون لتأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.

أسعار البيض والدواجن في الوادي الجديد

وفق حركة البيع والشراء داخل الأسواق، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 145 جنيهًا، بينما استقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 160 جنيهًا مع وفرة الكميات بمنافذ البيع الحكومية والخاصة، أما الدواجن، فسجل كيلو الفراخ البيضاء ما بين 70 و80 جنيهًا، وتراوح سعر الفراخ الساسو بين 83 و90 جنيهًا، في حين بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلوجرام، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية ذات المقومات الزراعية والإنتاجية المتنوعة، وقد شهدت خلال الأعوام الماضية دعمًا متزايدًا من الدولة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والدواجن، لما يمثله من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على منتجات المحافظات الأخرى.

كما توسعت المحافظة بشكل ملحوظ في مزارع الدواجن، التي أصبحت ركيزة رئيسية في تغطية احتياجات المواطنين من البيض واللحوم البيضاء، حيث ساعدت البيئة الصحراوية والمناخ الجاف على نجاح هذه المشروعات بتوفير بيئة صحية خالية من الملوثات تضمن جودة الإنتاج وسلامته.

وساهمت الجهود الحكومية لدعم المربين وأصحاب المزارع من خلال المبادرات التمويلية وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، بجانب الخدمات البيطرية والتحصينات، في رفع معدلات الإنتاج المحلي وزيادة حجم المعروض.

ويعتمد السوق المحلي بدرجة كبيرة على إنتاج المزارع بالوادي الجديد، مع دعم من توريدات إضافية من المحافظات المجاورة لتغطية أي عجز موسمي، خاصة بالأعياد والعطلات، كما تواصل الأجهزة التنفيذية الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع التجار لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات استقرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

سعر الذهب

سعر أغلي عيار ذهب اليوم 7-9-2025

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

القمة الإفريقية الثانية للمناخ

غدًا.. انطلاق القمة الإفريقية الثانية للمناخ وسط تحذيرات من خسائر صحية واقتصادية

صدى البلد

غزة: وفاة 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 387

أرشيفية

الكرملين: التوصل لتسوية في أوكرانيا يتطلب حوارا معقدا بين عدة أطراف

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد