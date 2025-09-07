رئيس اتحاد اليد: سنواجه تحديات شرسة علي الصعيدين الأفريقي والعالمي

كشف خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في محاضرة مع اللاعبين أهداف الاجتماع التحضيري الأول للمنتخب الأول، والذي انطلق اليوم الأحد، في المركز الأولمبي بالمعادي..

وأكد خالد فتحي في تصريحاته، أنه لأول مرة يتم اتباع نظام التدريب الدائم كل أسبوع يوم الأحد والاثنين لمجموعة اللاعبين داخل مصر من غير المحترفين ، أضاف فتحي أن هذا التجمع يهدف إلى أهداف عديدة أهمها: عمل عمق في الفريق ، حيث يكون في كل مركز أكثر من لاعب جاهز، وتكوين فريق تاني للمشاركة في بطولات عديدة مثل البحر المتوسط والألعاب الإفريقية..

استكمل فتحي أن ، هذا التجمع يخلق المنافسة بين اللاعبين التي تصنع البطولة، واستعراض البرنامج التدريبي الذي يدعم الثلاث مراحل المقبلة، والتي تتضمن المحطة الأولى وهي بطولة الأمم الإفريقية يناير 2026، والمحطة الثانية بطولة العالم يناير 2027، في ألمانيا والمحطة الثالثة المؤهلة للأولمبياد وهي بطولة الأمم الأفريقية 2028، ثم الاستعداد للأولمبياد بعد التأهل.

زاد فتحي أن التجمع يستهدف التركيز على التطوير الدائم للمنتخب الأول، عن طريق بناء للاعبين من منتخبات الشباب والناشئين واندماجهم مع كل المجموعة.

وأتم فتحي أن من ضمن أهداف هذا التجمع، هو البناء البدني الصحيح من خلال مدرب اللياقة البدنية العالمي مستر روجيه فونت، وهو حاصل علي دكتوراة في العلوم الرياضية وكذلك مدرب فريق برشلونة البدني لمدة 10 أعوام وحصل على العديد من بطولات أوروبا ، ونحن بشكل عام نعمل بشكل حديث ونستخدم احدث الطرق العلمية في تطوير منظومة كرة اليد..

واشار خالد فتحي الي ان منتخبنا طريقه ليس مفروشا بالورود وسيواجه منافسة شرسه في طريقه الافريقي والعالمي