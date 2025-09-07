قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
أخبار البلد

الهلال الأحمر يفتتح أحدث مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل بالغربية بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

افتتح الهلال الأحمر المصري فرع الغربية، مركز موشن لأمراض الروماتيزم والتأهيل و العلاج الطبيعي، مُجهز بأحدث الأجهزة العالمية لتأهيل المرضى، ومنها جهاز " سي إرم" المخصص لإجراء العمليات الجراحية، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري و رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.


قال الدكتور أيمن السعيد، رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر بالغربية، إن مركز موشن لأمراض الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي، هو أكبر مركز بوسط الدلتا والأحدث في مجال الطب الطبيعي في مصر، ويهدف إلى تقديم خدمات عالية الجودة ثابتة ومتنقلة بالمستشفيات لخدمة المرضى.


وأشار  إلى  أن المركز يستهدف ­تقديم خدمة مجانية لمرضى الروماتيزم غير القادرين ومصابي غزة، مقدمًا خدماته لجميع الفئات العمرية بأسعار اقتصادية وخاصة السيدات والأطفال.


وأعرب رئيس فرع الهلال المصري بالغربية  عن تقديره واعتزازه بالتعاون البناء مع بنك ناصر الاجتماعي، مثمنًا جهود وزيرة التضامن الاجتماعي في دعم جهود الهلال المصري .


ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، أن الدعم يأتي في إطار استراتيجية بنك ناصر الاجتماعي الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية كجزء أصيل من التزامه بالمسؤولية المجتمعية.


وأوضح أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لرؤية البنك كبنك اجتماعي في الاستثمار في الإنسان، خاصة في القطاعات التي تمس جودة الحياة مباشرة، وعلى رأسها الصحة والتعليم والمبادرات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة والمرضى،  مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات تمثل الأدوات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

الجدير بالذكر، أنه يمكن الحصول على خدمات المركز بالتوجه إلى مستشفى الهلال الأحمر المصري بطنطا، يوميًا ما عدا الجمعة خلال الفترة من 12 ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، ويمكن الاستفسار بالاتصال عبر الرقم التالي: 01149039835.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

اليوم العالمي للهواء النظيف

تحت شعار السباق من أجل الهواء.. مصر تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف بمحمية وادي دجلة

مدبولي

مدبولي: السردية الوطنية للتنمية مبنية على أن القطاع الخاص يقود التنمية الاقتصادية في مصر

مدبولي

مدبولي: الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات الكبيرة التي سيعلن عنها تباعا في منطقة الساحل الشمالي

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

