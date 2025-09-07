الهلال الأحمر يفتتح أحدث مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل بالغربية بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي

افتتح الهلال الأحمر المصري فرع الغربية، مركز موشن لأمراض الروماتيزم والتأهيل و العلاج الطبيعي، مُجهز بأحدث الأجهزة العالمية لتأهيل المرضى، ومنها جهاز " سي إرم" المخصص لإجراء العمليات الجراحية، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري و رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.



قال الدكتور أيمن السعيد، رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر بالغربية، إن مركز موشن لأمراض الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي، هو أكبر مركز بوسط الدلتا والأحدث في مجال الطب الطبيعي في مصر، ويهدف إلى تقديم خدمات عالية الجودة ثابتة ومتنقلة بالمستشفيات لخدمة المرضى.



وأشار إلى أن المركز يستهدف ­تقديم خدمة مجانية لمرضى الروماتيزم غير القادرين ومصابي غزة، مقدمًا خدماته لجميع الفئات العمرية بأسعار اقتصادية وخاصة السيدات والأطفال.



وأعرب رئيس فرع الهلال المصري بالغربية عن تقديره واعتزازه بالتعاون البناء مع بنك ناصر الاجتماعي، مثمنًا جهود وزيرة التضامن الاجتماعي في دعم جهود الهلال المصري .



ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، أن الدعم يأتي في إطار استراتيجية بنك ناصر الاجتماعي الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية كجزء أصيل من التزامه بالمسؤولية المجتمعية.



وأوضح أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لرؤية البنك كبنك اجتماعي في الاستثمار في الإنسان، خاصة في القطاعات التي تمس جودة الحياة مباشرة، وعلى رأسها الصحة والتعليم والمبادرات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة والمرضى، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات تمثل الأدوات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

الجدير بالذكر، أنه يمكن الحصول على خدمات المركز بالتوجه إلى مستشفى الهلال الأحمر المصري بطنطا، يوميًا ما عدا الجمعة خلال الفترة من 12 ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، ويمكن الاستفسار بالاتصال عبر الرقم التالي: 01149039835.