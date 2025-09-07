قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآلاف يتظاهرون في بروكسيل للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة

هاجر رزق

أفادت وكالة "صفا" الإخبارية بخروج الآلاف من المتظاهرين في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، في مسيرات حاشدة للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمطالبة بوقفها.

و حمل المتظاهرون بطاقات حمراء للتنديد بانتهاكات القانون الدولي والمطالبة بفرض عقوبات على "إسرائيل".، حيث  جاء ذلك بدعوة من 200 جمعية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 226 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

المتظاهرين بروكسل مسيرات الحرب الإسرائيلية غزة

