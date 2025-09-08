السيطرة على حريق مخزن مواد غذائية بالقناطر الخيرية دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية مكون من 4 طوابق بقرية المنيرة التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا باندلاع الحريق، حيث انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدعومة بسيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران التي اندلعت بالدور الأرضي وامتدت إلى الطابق الثاني، ومنع امتدادها لباقي الأدوار.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات أو وفيات، فيما أسفر الحريق عن خسائر مادية جارٍ حصرها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.