مشي عكس وتعدى على مواطن بالضرب.. القبض على سائق توك توك بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الإتجاه والتعدى بالضرب على القائم بالتصوير بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو ، وبسؤاله قرر بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية فوجئ بسير قائد مركبة "توك توك" عكس الإتجاه ولدى معاتبته قام بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى محدثاً إصابته بسحجات متفرقة بالجسم.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق "له معلومات جنائية") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إختصار الطريق.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.