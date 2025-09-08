قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الخارجية التركي من معبر رفح: إسرائيل مذنبة في حق الإنسانية
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ"تكنولوجية تطبيقية"
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بطنطا: نعمل على إعادة صياغة المشهد الحضاري

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية،  اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة طنطا، تابع خلالها عددًا من مشروعات التطوير والرصف الجارية، حيث أكد أن ما تشهده المدينة من طفرة عمرانية وتنموية يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة شاملة تهدف إلى بناء محافظة عصرية تليق بمكانة الغربية كعاصمة للدلتا.

جولة ميدانية محافظ الغربية 

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير محور محلة منوف، والذي يمثل واحدًا من أهم المحاور التنموية الجديدة بالمحافظة. واطمأن اللواء أشرف الجندي على سير الأعمال بالمشروع الممتد بطول 2000 متر من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات في سبرباي، والذي يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون جنيه وبمدة تنفيذ مقررة 24 شهرًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز الحالية نحو 65%. وأوضح المحافظ أن المشروع يستهدف إقامة كورنيش حضاري متكامل على جانبي ترعة القاصد يضم ممشى راقٍ ومساحات خضراء ومنشآت خدمية، ليشكل متنفسًا حضاريًا لأهالي طنطا وزائريها، إلى جانب كونه شريانًا مروريًا جديدًا يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وربط الأحياء والمناطق الحيوية.

دعم المشروعات الجارية 

وأكد المحافظ أن محور محلة منوف ليس مجرد مشروع مروري، بل هو نقلة نوعية تُعيد رسم خريطة الحركة داخل طنطا، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ، قائلاً: “الأعمال تُنفذ على مدار الساعة، والهدف هو أن يرى المواطن نتائج ملموسة على الأرض في أسرع وقت، فالمشروع حضاري ومروري في آن واحد ويُعد نموذجًا للتنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية”.

جولة نفق قحافة بطنطا 

وانتقل اللواء أشرف الجندي خلال الجولة إلى نفق قحافة، حيث سبق أن تفقده في وقت سابق استجابة لشكاوى المواطنين من وجود تجمعات مياه، حيث تابع أعمال الإصلاح والتأهيل التي شملت إعادة معالجة أرضية وحوائط النفق وتنفيذ عزل مائي كامل لحمايته من تجمعات المياه، مع تدعيمه بطبقات خرسانية لضمان الكفاءة والاستدامة. وأكد المحافظ أن هذه الأعمال تأتي لمعالجة المشكلة من جذورها وضمان استمرار كفاءة النفق في خدمة المواطنين دون عوائق.

إنشاء المبني الإداري 

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية في مشروع إنشاء المبنى الإداري الجديد الملحق بديوان عام المحافظة، ورافقة خلال الجولة اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة  حيث شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المحددة وتطبيق أعلى معايير الجودة، موضحًا أن المبنى الذي يقام على مساحة 760 مترًا مربعًا ويتكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية، يُعد نقلة نوعية في تطوير المقرات الحكومية وتهيئة بيئة عمل احترافية للعاملين، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، ويواكب مستهدفات التحول الرقمي وتعزيز كفاءة منظومة العمل.

صياغة الأداء الحكومي 

وقال المحافظ خلال الجولة: “نُعيد صياغة الأداء الحكومي بما يليق بمواطن يستحق الأفضل، وتطوير البنية المؤسسية يمثل خطوة جوهرية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق رضا المواطن، ولن نسمح بأي تباطؤ أو قصور في التنفيذ”.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن ما تشهده الغربية من مشروعات في مختلف القطاعات يجسد اهتمام الدولة وحرصها على تقديم خدمات عصرية تحقق جودة الحياة، قائلاً: “نعمل من أجلكم.. ونؤمن أن كل خطوة تطوير هي حق للمواطن وواجب على المسؤول، وسنمضي في كل مشروع حتى تكتمل ملامح محافظة عصرية تليق بكرامة المواطن المصري”.

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
فيلم فلسطين 36
محافظة الشرقية
محافظ الشرقية
