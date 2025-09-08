ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ؟.. مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية يوضح

أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية كانت تشرح الرؤية المصرية لما بعد صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنها سردية وطنية وبرنامج وطنى خالص بإرادة وبدون إشتراطات من جهات خارجية.

وقال احمد سمير زكريا، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الدولة المصرية حددت للسردية الوطنية منذ أكتوبر 2024 ووضع خطة لما بعد نهاية صندوق النقد الدولى فى 2026.

وتابع مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن أن صندوق النقد الدولى استمر مع مصر منذ 2016 حتى 2026 على 3 مراحل كانت لها مستهدفاتها واشتراطتها وتأثيرها بشكل كبير.