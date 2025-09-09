"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين

أكد "أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة"، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة توحيد الجهود الدولية والعربية دعمًا للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن التحرك الجماعي هو السبيل الوحيد لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.

وأشار المتحدثون باسم الأسطول إلى أن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع تتطلب تحركًا فوريًا على المستويات كافة، السياسية والإنسانية والقانونية، من أجل إنهاء معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت حصار خانق.

تأكيد على صمود الشعب الفلسطيني

وفي نبأ عاجل آخر، أفادت القناة ذاتها بأن "أسطول الصمود العالمي" أكد أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، مهما اشتدت الضغوط أو تصاعدت الانتهاكات، معتبرًا أن صمود الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس هو رسالة واضحة بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

وأوضح الأسطول أن التحركات الشعبية والرسمية حول العالم يجب أن تستمر بوتيرة أقوى، مشيرًا إلى أن العدوان المستمر لا يمكن أن يوقف إرادة شعب يسعى إلى الحرية والاستقلال.

رسالة إلى المجتمع الدولي

ووجّه الأسطول في بيانه رسالة إلى المجتمع الدولي، دعا فيها إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحدث في غزة، مطالبًا بضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار، وفتح المعابر، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم.