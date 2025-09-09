قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد "أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة"، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة توحيد الجهود الدولية والعربية دعمًا للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن التحرك الجماعي هو السبيل الوحيد لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.

وأشار المتحدثون باسم الأسطول إلى أن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع تتطلب تحركًا فوريًا على المستويات كافة، السياسية والإنسانية والقانونية، من أجل إنهاء معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت حصار خانق.

تأكيد على صمود الشعب الفلسطيني

وفي نبأ عاجل آخر، أفادت القناة ذاتها بأن "أسطول الصمود العالمي" أكد أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، مهما اشتدت الضغوط أو تصاعدت الانتهاكات، معتبرًا أن صمود الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس هو رسالة واضحة بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

وأوضح الأسطول أن التحركات الشعبية والرسمية حول العالم يجب أن تستمر بوتيرة أقوى، مشيرًا إلى أن العدوان المستمر لا يمكن أن يوقف إرادة شعب يسعى إلى الحرية والاستقلال.

رسالة إلى المجتمع الدولي

ووجّه الأسطول في بيانه رسالة إلى المجتمع الدولي، دعا فيها إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحدث في غزة، مطالبًا بضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار، وفتح المعابر، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم.

أسطول الصمود العالمي كسر حصار غزة القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ياسمين الخطيب

غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد ختام مؤتمر "الوعي وركائز التنمية المستدامة" بمشاركة وزير الأوقاف

المتحف المصري بالتحرير

معرض دائم للوحات الجدارية لقصر الملك “أمنحتب الثالث” بالمتحف المصري بالتحرير

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور مؤتمر مدارس الأحد التابع للأبروشية

بالصور

افتتاح توسعات مدرسة الملك فهد للغات بمنيا القمح بـ20 مليون جنيه| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

البليلة
البليلة
البليلة

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد