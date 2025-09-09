قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو: اسرائيل خططت ونفذت عملية قطر دون تدخل من أطراف خارجية
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
أخبار العالم

ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

أخبار العالم

 أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الثلاثاء بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في تطور لافت يعكس وحدة الموقف الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية،

وخلال الاتصال، أكد سمو ولي العهد وقوف المملكة العربية السعودية التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعبًا، في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، واعتبره عملًا إجراميًا يتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة مستقلة تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن المملكة تضع كافة إمكاناتها لدعم قطر في مواجهة هذا الاعتداء، وتساند كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سيادتها الوطنية. وأكد أن مثل هذه الممارسات العدوانية لا تهدد فقط قطر وحدها، بل تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي، مما يستدعي موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تقديره العميق لموقف المملكة الداعم والمتضامن، مؤكدًا أن هذا التواصل يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، ويعكس وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة.

ويأتي هذا الموقف السعودي الحاسم ليؤكد أن دول الخليج ماضية في تعزيز تضامنها الداخلي والتصدي لأي انتهاكات تهدد أمنها القومي. كما يعكس التزام الرياض الثابت بالوقوف إلى جانب الأشقاء في الأزمات، وترسيخ مبادئ القانون الدولي ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.

بهذا، يتجدد التأكيد على أن الموقف الخليجي لن يقف صامتًا أمام أي اعتداء يستهدف سيادة دولة عضو، وأن أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ.

ولي العهد السعودي قطر اسرائيل حماس الحية قادة حماس

