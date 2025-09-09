نقيب الفلاحين: ما تحقق من نضهة زراعية في عهد الرئيس السيسي يعد إعجازا تاريخيا

أكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن الطموح الحالى للدولة باستصلاح 4 ملايين فدان جديدة يمثل إنجازا كبيرا، حيث يقترب هذا الرقم من نصف إجمالى الرقعة الزراعية التى تكونت فى مصر على مر آلاف السنين (9.5 مليون فدان).

وقال حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن ما تحقق من نهضة شاملة في القطاع الزراعى فى مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصري، هي "المعجزة الزراعية والإعجاز التاريخي" الذى يفوق فى حجمه أى تطور سابق.

وتابع نقيب عام الفلاحين، أن هذا اليوم يُمثل ذكرى تحرر الفلاح المصرى وحصوله على حقه فى تملك الأرض التى يزرعها، وذلك بصدور قانون الإصلاح الزراعى فى 9 سبتمبر 1952، الذى أنهى عصر الإقطاع ووزع الأراضى على صغار المزارعين.



وأشار ابو صدام إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي "إنجاز كبير جدًا"، حيث استجابت لمطلب تاريخى بتحسين معيشة الفلاحين وتطوير القرى المصرية.