قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استهداف جوي يثير جدلًا واسعًا.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي السافر على الدوحة | تقرير

الهجوم الإسرائيلي السافر على الدوحة
الهجوم الإسرائيلي السافر على الدوحة
علي صالح

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، تطورًا غير مسبوق في مسار الصراع بالمنطقة، بعدما نفذت إسرائيل هجومًا استهدف مبنى في حي مدني، خلال اجتماع ضم وفدًا من حركة حماس لبحث مقترح أمريكي يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

الهجوم، الذي وصفته أطراف عربية ودولية بأنه انتهاك خطير لسيادة دولة قطر، أثار تساؤلات واسعة حول كيفية تنفيذه، ودلالاته السياسية والأمنية.

طبيعة العملية

بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" عن المنتج التنفيذي أندرو بوتر من موقع الحدث، فإن مركز المبنى المستهدف قد انهار جزئيًا بفعل ضربة جوية دقيقة، بينما ظلت بعض أجزائه الأخرى قائمة، ما يشير إلى استخدام ذخائر موجهة بدقة عالية. 

وأظهرت صور "رويترز" لقطات لمبنى متضرر في واجهته الأمامية، مع انتشار قوات الأمن القطرية التي سارعت لتطويق المكان ومنع المدنيين من الاقتراب أو التصوير.

وسائل التنفيذ

كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن أن العملية نُفذت عبر مقاتلات إسرائيلية اخترقت الأجواء القطرية ونفذت الغارة باستخدام صواريخ جو-أرض موجهة، ما يرجح أن العملية تمت بتنسيق استخباراتي مسبق، حيث بدا أن الهدف كان محددًا بدقة لاحتضان اجتماع قيادات حماس. 

وأورد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الهجوم جاء بينما كان وفد الحركة يناقش بنود المقترح الأمريكي للتهدئة، الأمر الذي يضيف بعدًا سياسيًا واضحًا إلى الهدف العسكري المعلن.

ردود الفعل

الهجوم قوبل بإدانات واسعة. مصر وصفته بأنه "سابقة خطيرة واعتداء مباشر على السيادة القطرية"، فيما أكدت السعودية، عبر اتصال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقوفها الكامل مع قطر. 

أما البحرين فقد شددت على أن ما جرى يمثل انتهاكًا للقانون الدولي. الجامعة العربية من جهتها رأت أن الاستهداف يعد ضربًا لكل الأعراف الدولية، وحذرت من انعكاساته على مسار الوساطة الجارية.

الدلالات الأمنية والسياسية

يرى محللون أن استهداف العاصمة القطرية يمثل تحولًا نوعيًا في الاستراتيجية الإسرائيلية، إذ يتجاوز ساحة الصراع المباشر في غزة ليطال دولة عربية تلعب دور الوسيط. 

ويهدد التطور غير المسبوق للاعتداء الإسرائيلي الغاشم بتقويض الثقة في العملية التفاوضية، ويضع الوسطاء في موقع أكثر حرجًا أمام المجتمع الدولي. كما أن استخدام مقاتلات لتنفيذ الهجوم في أجواء دولة مستقلة يفتح الباب أمام تساؤلات حول الثغرات الأمنية والانعكاسات على العلاقات الإقليمية.

مستقبل الوساطة

بدا واضحًا أن العملية تحمل رسالة مزدوجة: عسكرية وسياسية. فعسكريًا، تسعى إسرائيل إلى استهداف قيادات حماس أينما وُجدوا. وسياسيًا، توجّه رسالة ردع للدول الوسيطة. 

وفي المقابل، من المحتمل أن يؤدي الاعتداء الإسرائيلي إلى تعزيز التضامن العربي مع قطر، وإلى ضغوط متزايدة على إسرائيل من أطراف دولية تعتبر أن ضرب وسيط رئيسي يضر بجهود التهدئة.

وبينما تلتزم قطر الصمت بشأن رد الفعل المتوقع حتى اللحظة وتفاصيل الاستهداف، فإن تداعيات الهجوم مرشحة لمزيد من التصعيد.

العاصمة القطرية الدوحة إسرائيل حركة حماس مقترح أمريكي وقف إطلاق النار قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

حالات طلاق هزت الوسط الفني فى 2025.. عمر خورشيد وياسمين جيلاني الأحدث وأحمد السقا ومها الصغير الأبرز

ترشيحاتنا

مشاكل المعدة

بيعالج 20 مشكلة .. منتج طبيعي خارق يجهله كثيرون

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري

طريقة عمل شاورما الفراخ السورية في مطبخك… بخلطة الشيف نادية السيد السرية

عسر الهضم

عشبة مهملة تعالج مشاكل الهضم ونزلات البرد

بالصور

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات

مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة

وزير الإسكان يفتتح محطة رفع صرف صحي البقلي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبوكبير بالشرقية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

المزيد