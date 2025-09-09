تركيا تدين الهجوم الإسرائيلي في الدوحة وتؤكد دعمها لقطر

أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجوم الجوي الذي نفذته إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة، مستهدفًا وفد حركة حماس المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صدر يوم الثلاثاء، إن "استهداف الوفد التفاوضي لحماس أثناء سير مفاوضات التهدئة في غزة، يكشف بوضوح نية إسرائيل في استمرار الحرب ورفضها لمساعي السلام".

وأضاف البيان أن "هذا العدوان يوسع من قائمة الدول المستهدفة من قبل إسرائيل، ويضع قطر، الدولة الوسيطة في جهود وقف إطلاق النار، في دائرة الاستهداف المباشر".

وأكدت الخارجية التركية أن ما جرى يمثل "دليلًا جديدًا على السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل، واعتمادها الإرهاب كأداة ممنهجة في تعاملها مع دول المنطقة".

وشددت أنقرة على تضامنها الكامل مع قطر في مواجهة هذا "الهجوم الدنيء"، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك العاجل والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل في فلسطين والمنطقة.