مكتب نتنياهو: اسرائيل خططت ونفذت عملية قطر دون تدخل من أطراف خارجية
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر

أبو الغيط
أبو الغيط
علي صالح

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن إدانته الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منشآت سكنية مدنية في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن ما جرى يمثل اعتداءً صارخًا على سيادة دولة عربية عضو في الجامعة، وانتهاكًا فجًا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، في بيان صحفي، إن الجامعة العربية تنظر ببالغ القلق إلى هذا التصعيد الذي يطال دولة قطر، التي اضطلعت منذ بداية الحرب على غزة بدور محوري في جهود الوساطة، بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار. 

وأضاف أن هذا السلوك العدواني يعكس استهتارًا إسرائيليًا واضحًا بالقوانين والأعراف الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار جاد لمدى التزامه بحماية السلم والأمن الدوليين.

وأكد رشدي أن الجامعة العربية تقف صفًا واحدًا إلى جانب دولة قطر، وتدعم أي خطوات تتخذها لحماية أمنها القومي والحفاظ على سيادتها، معتبرًا أن الاعتداء الأخير يمثل امتدادًا لنهج إسرائيلي متكرر يقوم على سياسة فرض الأمر الواقع، ورفض الانصياع للضغوط الدولية الهادفة إلى إنهاء العدوان على غزة.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية، أن الهجوم استهدف موقعًا كان يضم اجتماعًا لوفد التفاوض التابع لحركة حماس بالعاصمة القطرية، حيث جرت مناقشة المقترح الأمريكي بشأن التهدئة. وأشارت تلك المصادر إلى مشاركة طائرات مقاتلة إسرائيلية في العملية، في تطور يعكس خطورة المشهد الإقليمي وتداخل مسارات الصراع.

وتأتي هذه الحادثة لتفتح باب التساؤلات حول مستقبل الجهود الدبلوماسية المبذولة، إذ يرى مراقبون أن استهداف منصة للحوار في دولة وسيطة لا يهدد فقط المفاوضات الجارية، بل يضرب مصداقية أي مساعٍ دولية لإحلال التهدئة. كما يثير مخاوف من انتقال الصراع إلى دوائر أوسع، مما يضع المنطقة بأسرها على حافة مرحلة أكثر تعقيدًا.

ويرى محللون أن الموقف العربي الموحد سيكون عاملًا حاسمًا في مواجهة هذا الانزلاق الخطير، مؤكدين أن التضامن مع قطر لا يعكس فقط موقفًا مبدئيًا، بل يمثل أيضًا دفاعًا عن استقرار المنطقة ورفضًا لسياسة التطبيع مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أبراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد للاعبي المنتخب : منصورين بإذن الله ومتأهلين لكأس العالم

خالد الغندور

تعليق صادم من الغندور على تشكيل منتخب مصر

خالد الغندور

تعليق صادم من خالد الغندور على تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

وزير الإسكان يفتتح محطة صرف صحي خليل العزازي بمركز الزقازيق

بيتكرر ومش عارفة ليه .. اعرفي أخطر أسباب الإجهاض

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

