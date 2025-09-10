قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

«أنا بحبك أوي وفاكرة نصايحك وجدعنتك معايا».. زينة تنعى عمرو ستين بكلمات مؤثرة

زينة
زينة
سارة عبد الله

نعت الفنانة زينة المطرب الراحل عمرو ستين برسالة مؤثرة.

وكتبت زينة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "مع السلامة يا عمرو، عمري ما قلت لك إن أنا بحبك أوي لأنك أجدع وأرجل وأنضف أخ وصديق شفته. أنا بحبك أوي يا عمرو، وفاكرة كل نصايحك وجدعنتك معايا ومع كل الناس.. الله يرحمك ويصبر أمك وخطيبتك وكل حبايبك، ادعوا له بالرحمة والمغفرة من فضلكم، لا إله إلا الله".

وكانت مريم عامر منيب، خطيبة المطرب الراحل عمرو ممدوح ستين، قد نعت حبيبها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، قائلة:
"إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله حبيبي وكل حاجة في حياتي / خطيبي عمرو ممدوح ستين".

وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة غدًا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات - السادس من أكتوبر. اللهم ارحمه رحمة واسعة، واغفر له، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، واجعل عمله الصالح شفيعًا له، وارفع درجته في عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعل قبره نورًا وسكينة، واجمعنا به في جنات النعيم. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أعمال عمرو ستين

ورحل عن عالمنا اليوم المطرب عمرو ستين ، وقدم على مدار مشواره الفني ألبوم غنائي عام 2012.

ويحتوي ألبوم ستين الأول علي 10 أغنيات وهي: "أجمل حاجة"،"متعمليش حسابك"، "كدب احساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقي في كدة"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، "ولا نسيتها.

عمرو ستين الفنانة زينة أعمال عمرو ستين

