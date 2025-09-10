قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها
نظام تعليمي أكثر انفتاحًا وتخصصًا.. كيف يُعيد قانون التعليم الجديد هيكلة المدارس؟
استهداف قادة حماس في قلب الدوحة.. بين الإدانة القطرية والصمت الأمريكي واستعراض القوة الإسرائيلية
تصعيد خطير.. بولندا تعلن إغلاق الحدود مع بيلاروسيا في قلب مناورات عسكرية
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025
هل زوجي الثاني يُعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول؟.. دار الإفتاء تجيب
عمرو الدردير يكشف: حسين الشحات يتلقى عرضًا مُغريًا من هذا النادي
أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة
مصطفى الفقي: إسرائيل «تُعَربد» في سماء المنطقة.. وهجوم قطر تصعيد خطير
القانون يلزم جهات التنقيب عن المعادن بالإبلاغ عن الآبار الجوفية .. تفاصيل
فن وثقافة

«سيمون» تبكي خلال تكريمها في مهرجان بردية السينمائي بدار الأوبرا

الفنانة سيمون
الفنانة سيمون
أوركيد سامي

تأثرت النجمة سيمون خلال تكريمها في حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائي، الذي أقيم مساء أمس داخل مركز الهانجر بدار الأوبرا المصرية.

وكرّم مهرجان بردية السينمائي في دورته الثانية الكاتب الكبير وحيد حامد وعددًا من نجوم الفن، منهم: هالة صدقي، إلهام شاهين، سيمون، محمد فهيم، شريف إدريس، بوسي شلبي، والمنتج السعودي خالد الراجح.

وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن فخرها الكبير بالتعاون مع الكاتب الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن هذا التعاون شكل علامات فارقة في مسيرتها الفنية.
وقالت شاهين خلال حضورها فعاليات المهرجان: "شرف كبير إني اشتغلت مع الأستاذ وحيد حامد، هو مش بس صديقي، هو أول من قدمني ووثق فيّ وأنا لسه صغيرة، من خلال فيلم البريء إخراج عاطف الطيب، والذي كان يضم باقة كبيرة من النجوم، وكنت فيه وجهًا جديدًا."

وأضافت: "قدمني أيضًا في فيلم الهلفوت أمام الفنان عادل إمام، واشتغلت معه في فيلم سوق المتعة مع الراحل محمود عبد العزيز، وكلها علامات مهمة في حياتي، وتعلمت منه الكثير."

واختتمت حديثها بالإشادة بموهبة وحيد حامد الاستثنائية ودوره البارز في صناعة السينما المصرية، مؤكدة أن العمل معه كان محطة لا تُنسى في مسيرتها الفنية.

وخلال الحفل، عُرضت فيديوهات لفنانين ونقاد يتحدثون عن الراحل وحيد حامد، منهم: الناقدة الفنية والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير "اليوم السابع"، وطارق الشناوي، حسن الرداد، درة، شيرين رضا، عبد العزيز مخيون، والمخرج مروان حامد.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الافتتاح داخل مركز الهناجر بدار الأوبرا، منهم: إلهام شاهين، هالة صدقي، مروان حامد، سيمون، محمد فهيم، بوسي شلبي، بالإضافة إلى رئيس المهرجان عزة أبو اليزيد ومدير المهرجان أحمد سعد الدين.

وأعلنت إدارة المهرجان عن إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية بعنوان: "وحيد حامد أوان الورد"، تقديم الناقد الفني طارق الشناوي، والذي يقدم مقالات عن الكاتب الراحل ويستعرض أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية، وقام الفنان التشكيلي عبد الحكيم صالح بتصميم الغلاف.

وذكرت إدارة المهرجان أنها استقبلت نحو 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة في المسابقة الرسمية.

وأوضحت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان، أن شروط الدورة تشمل ألا تتجاوز مدة الفيلم 5 دقائق في المسابقة الأولى، و15 دقيقة في المسابقة الثانية، وأن يكون الفيلم جديدًا ولم يُعرض سابقًا على منصات التواصل الاجتماعي، ومن إنتاج بعد يناير 2024.
وأشاروا إلى أن حفل الافتتاح أخرجه محمد مبروك، وأن رئيس لجنة التحكيم هو المصور السينمائي الكبير سعيد شيمي، بعضوية: المخرج حسن عيسى، إبراهيم عبد الفتاح، شهيرة سلام، محسن صبري، فايق جرادة، ومهدي عباس.

ويُعد مهرجان بردية السينمائي الأول المخصص لأفلام الخمس دقائق، ويأتي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وتنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون التابعة لوزارة التضامن، وتستمر فعالياته لمدة أسبوع بدار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير عاطف الطيب، ورئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال، وكانت ضيفة شرف الافتتاح النجمة سوسن بدر، وضيفة ختام الحفل النجمة لبلبة. كما تم تكريم نخبة من نجوم وصانعي السينما في مختلف المجالات، من بينهم: سلمى الشماع، سعيد شيمي، عمر عبد العزيز، هاني لاشين، ناصر عبد الرحمن، إبراهيم عبد الفتاح، بطرس دانيال، فايق جرادة، فلاديمير بيلياكوف.

وكانت لجنة تحكيم الدورة الأولى برئاسة المخرج الكبير مجدي أحمد علي، والموسيقار خالد حماد، والمصور السينمائي سمير فرج، والنجم محمد فهيم، والفنان السوري فراس نعناع، بينما يتقلد الناقد الفني أحمد سعد الدين منصب مدير المهرجان في دورته الثانية.

سيمون اخبار الفن نجوم الفن

