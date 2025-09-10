نجل فضل شاكر: «لا نمانع من الصلح مع راغب علامة لكن عليه أن يتصالح مع نفسه أولًا»

علّق الفنان الشاب محمد شاكر، نجل المطرب اللبناني فضل شاكر، على التصريحات الأخيرة للفنان راغب علامة، متسائلًا عن سبب استمرار الخلافات بينهما منذ أكثر من 13 عامًا.



وقال محمد شاكر: «علمت منذ أيام أن هناك حملة على والدي من فنانين وإعلاميين حاقدين، كما علمت أن راغب علامة يريد حل مشاكله مع الوالد، ووالدي ردّ بأنه لا يمانع من الصلح، رغم أن راغب دأب منذ 13 عامًا على محاربتنا».



وأضاف: «لو كان قلبنا أسود كما يظن البعض لما تصرفنا بما يليق، ومع ذلك وافقنا على فتح صفحة جديدة، لكن فوجئت بفيديو جديد لراغب علامة يقول فيه (أنا مش بقتل ومش بمسك سلاح).. فبماذا قتلنا وأذينا؟ حملنا السلاح فقط عندما لم نجد من يحمي بيوتنا، لكننا لم نقتل ولم نسرق»

وتابع شاكر الابن: «لا نمانع من الصلح مع راغب علامة، لكن عليه أن يتصالح مع نفسه أولًا، نحن لم نرد على إساءاته 13 سنة، بالعكس كنت أغني أغانيه في حفلاتي».

وكان راغب علامة قد صرّح في لقاء تلفزيوني: «أنا مش بمسك سلاح ولا بقتل حدا، أنا أؤمن بالقانون والقضاء، وهو اللي بيقدر ياخد حقي وحق ناس كتير.. مشاكل السوشيال ميديا صارت مزعجة وقررت أستغنى عنها تمامًا».