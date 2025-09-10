معنوياتي مرتفعة.. نجوي فؤاد تكشف لـ صدي البلد تفاصيل حالتها الصحية

كشف الفنانة القديرة نجوي فؤاد عن تطورات حالتها الصحية، بعد تدخل نقابة الممثلين ووزارة الثقافة، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

وقالت نجوي فؤاد في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: اواصل حاليا اجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل إجراء عملية جراحية خلال الايام المقبلة.

وتابعت نجوي فؤاد: العملية الجراحية لم يحدد موعدها بعد وقد تكون يوم الخميس بعد القادم، الا ان هذا الموعد ليس نهائيا.

وقالت نجوي فؤاد: اشكر وزارة الثقافة ممثلة في الوزير أحمد هنو، والفنان أشرف زكي علي وقوفهم بجانبي، ففي الحقيقة معنوياتي ارتفعت بعد شعوري بان هناك اهتمام بي من قبل الدولة المصرية.

كانت الفنانة نجوى فؤاد قد استغاثت بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بسبب أزمتها الصحية والمالية التي تمر بها، مؤكدة أنها غير قادرة على تحمل تكاليف العلاج ومعاشها الشهري لا يتجاوز 600 جنيه.

وأعربت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بنظرة تانية” عن رفضها الانتقال إلى دار المسنين التابعة لنقابة الممثلين، مشيرة إلى أنها تسكن في شقة إيجار ولا تملك أي مصدر دخل إضافي.

من جانبه، تفاعل وزير الثقافة ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي مع استغاثتها، حيث أرسلا وفداً لبحث حالتها، ووجهت نجوى فؤاد الشكر للوزير وكل من ساندها.