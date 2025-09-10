حمادة هلال يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية.. غدا

يحيى الفنان حمادة هلال حفلا غنائيا فى مدينة الإسكندرية غدا الخميس وذلك وسط حضورا جماهيريا كبيرا.

ويشدو حمادة هلال بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره السكندري سواء كانت أغانى قديمة أو حديثة.

أعمال حمادة هلال

وكان أحدث أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنيته الجديدة “ياحبيبنا”، التي طرحها على قناته بموقع يوتيوب، في 27 أغسطس الماضي.

وطرح مؤخرًا حمادة هلال أغنية أنا مش مرتاح، خلال الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان آخر اعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل" المداح"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وضم مسلسل “المداح ” نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

كان الفنان حمادة هلال أعلن عن اعتذاره عن حفله بمراسي في يوليو الماضي، وذلك عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير يوتيوب.