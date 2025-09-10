قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
الخارجية الفرنسية: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين بغزة
صباحنا كأس عالم.. مينا هاهر يشيد بـ لاعبي منتخب مصر في تصفيات المونديال
فن وثقافة

بالكاجوال.. إطلالة لافتة لدينا الشربيني عبر إنستجرام

دينا الشربيني
دينا الشربيني
ميرنا محمود

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهرت دينا الشربيني بإطلالة لافتة جذابة بالكاجوال، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ونفت الفنانة دينا الشربيني ما تردد مؤخرًا حول توقف تصوير فيلمها الجديد "طلقني"، مؤكدة أن العمل لا يزال قائمًا ويتم تصويره بشكل طبيعي.

وجاء تصريح الشربيني خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "درويش" في العاصمة السعودية الرياض، حيث قالت في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "لا، ما توقفش، أنا معاكم هنا، هصور هنا وهناك إزاي؟ لا بعد الشر، الفيلم ما وقفش، وإحنا مكملين، والفيلم إن شاء الله هيعجب الناس أوي أوي بإذن الله".

وتمكّن فيلم “درويش” بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، من تصدر شباك التذاكر في مصر، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات، ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. 

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

دينا الشربيني صور دينا الشربيني اطلالات النجوم

