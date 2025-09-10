أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اتفاق طهرتن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء بعد تطورات أعقبت الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية .

وقال عراقجي في تصريحات له : أكدنا للوكالة الذرية أن الظروف التي أعقبت الهجوم على منشآتنا النووية تحتاج لإطار جديد للتعاون معها.

وأضاف عراقجي: مجلس الأمن القومي الإيراني صدق على المفاوضات مع الوكالة الذرية والبنود التي نوقشت لتلبية مطالبنا.

وتابع عراقجي: أهم ميزة في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي اعترافه بأن تعاوننا يجب أن يكون في إطار جديد.

وأردف عراقجي: اتفاقنا مع الوكالة الدولية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوقنا ويحدد صيغة جديدة للتعاون.

وختم عراقجي تصريحاته : الاتفاق يقر بأن مجلس الأمن القومي الإيراني يجب أن يصدق على خطواتنا وتعاوننا مع الوكالة سيتم وفقا لذلك.