وزير خارجية إيران: إلغاء عضوية طهران من منظمة شنغهاي للتعاون "شائعات لا أساس لها"

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الشائعات بشأن إلغاء عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون بعد تفعيل الترويكا الأوروبية - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - آلية "سناب باك" ضد طهران.



ووصف عراقجي، هذه الشائعات بأنها "عارية عن الصحة ولا أساس لها"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.



وقال عراقجي: "لا يوجد بند من هذا القبيل، ولم يناقش هذا الموضوع في الاجتماع الأخير، بل أعربت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون عن دعمها لإيران في هذه القضية".



وأشار وزير الخارجية الإيراني - في تصريحاته - إلى التطورات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وقال "إننا نتفاوض حاليا حول كيفية وإطار تعاوننا مع الوكالة، إذ أقرت الوكالة بأن الظروف الجديدة تتطلب إطارا جديدا لتعاوننا"، موضحا أن المفاوضات جارية حاليا، ولن يُعقد أي تعاون جديد قبل اختتامها.



وأوضح أن هناك مبادرات مشتركة جارية لبحث كيفية رد إيران على محاولات الدول الأوروبية تفعيل آلية "سناب باك" ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال "هناك مبادرات مشتركة مع روسيا والصين بشأن كيفية التعامل مع آلية "سناب باك"، ودبلوماسيونا في نيويورك على اتصال بنظرائهم الروس والصينيين بهذا الشأن".



وأكد عراقجي أن إيران ستتخذ كل خطوة ضرورية لتوضح للعالم أن هذه الخطوة الأوروبية غير قانونية.

